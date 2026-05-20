La cuarta edición de Summit IA Human Future, un seminario dedicado a abordar los desafíos y avances de la inteligencia artificial, se realizó realizó este miércoles con expositores internacionales en el Centro de Eventos del LATU.
Summit IA Human Future: un seminario sobre los desafíos y el impacto de la inteligencia artificial
"Estamos frente a una ola de inteligencia artificial", que atraviesa a todos los sectores y a todas las profesiones, y "nos impacta a todos por igual", afirmó Jerónimo Pino, CEO de Summit IA Human Future.
El CEO de Summit IA Human Future, Jerónimo Pino, aseguró que "estamos frente a una ola de inteligencia artificial", que atraviesa a todos los sectores y a todas las profesiones, y "nos impacta a todos por igual". Sostuvo que "no nos queda otra que empezar a adaptarnos a esta nueva era de la inteligencia artificial".
El evento contó con expositores de España, Países Bajos, Argentina y Uruguay. Pino destacó que las charlas tuvieron como objetivo reforzar el concepto de que la inteligencia artificial impacta a todas las industrias, desde las habilidades blandas de las personas hasta la industria de la música y el entretenimiento.
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Pino indicó que se debe usar a la inteligencia artificial como una herramienta a disposición de las personas. "Aprovecharla como si fuese la calculadora para hacer una cuenta matemática; es el mismo concepto", remarcó.
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