Summit IA Human Future: un seminario sobre los desafíos y el impacto de la inteligencia artificial

La cuarta edición de Summit IA Human Future, un seminario dedicado a abordar los desafíos y avances de la inteligencia artificial, se realizó realizó este miércoles con expositores internacionales en el Centro de Eventos del LATU.

El CEO de Summit IA Human Future, Jerónimo Pino, aseguró que "estamos frente a una ola de inteligencia artificial", que atraviesa a todos los sectores y a todas las profesiones, y "nos impacta a todos por igual". Sostuvo que "no nos queda otra que empezar a adaptarnos a esta nueva era de la inteligencia artificial".

El evento contó con expositores de España, Países Bajos, Argentina y Uruguay. Pino destacó que las charlas tuvieron como objetivo reforzar el concepto de que la inteligencia artificial impacta a todas las industrias, desde las habilidades blandas de las personas hasta la industria de la música y el entretenimiento.

Pino indicó que se debe usar a la inteligencia artificial como una herramienta a disposición de las personas. "Aprovecharla como si fuese la calculadora para hacer una cuenta matemática; es el mismo concepto", remarcó.

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