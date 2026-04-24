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COLONIA Y RÍO NEGRO

Una mujer y un niño estaban en la vereda, esperando cruzar, cuando fueron chocados por un ómnibus

El siniestro de tránsito ocurrió pasado el mediodía de este viernes en el cruce de Colonia y Río Negro. El niño perdió el conocimiento.

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Una mujer de 41 años y un niño de 7 fueron chocados por un ómnibus del transporte urbano de Montevideo. El siniestro de tránsito ocurrió pasado el mediodía de este viernes en el cruce de Colonia y Río Negro, en el Centro.

De acuerdo a información de Jefatura de Montevideo, ambos estaban en la vereda, esperando cruzar, cuando fueron chocados por el ómnibus.

Tras ser impactados por la unidad de transporte, ambos quedaron tendidos en el pavimento hasta que fueron asistidos por dos equipos médicos de emergencia móvil.

Foto: Subrayado, archivo.
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El niño resultó con traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y la mujer politraumatizada leve. Fueron trasladados a un centro asistencial.

Policía Científica trabajó en la escena. Fiscalía de Flagrancia de 3º Turno está a cargo de la investigación.

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