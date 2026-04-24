RECIBÍ EL NEWSLETTER
LUEGO, BAJA LA TEMPERATURA

Inumet emitió un aviso por vientos fuertes, con rachas de 60-80 km/h o superiores

El aviso meteorológico estará vigente desde la tarde del domingo. A partir del lunes, ingresa un frente frío.

Advertencia naranja por vientos muy fuertes. Foto: FocoUy

Advertencia naranja por vientos muy fuertes. Foto: FocoUy

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió aviso especial por vientos fuertes, que comienzan el fin de semana. Tras esto, se espera descenso de la temperatura por el ingreso de una masa de aire frío.

El anuncio es desde la tarde del domingo hasta la del lunes, cuando los vientos fuertes y persistentes pueden afectar la costa sur y este.

Provenientes desde el oeste, los vientos pueden ser sostenidos a 40/60 km/h y alcanzar rachas de hasta 60-80 km/h o superiores.

Foto: FocoUy, archivo.
Seguí leyendo

Rige advertencia amarilla de Inumet por tormentas fuertes

Inumet recomienza a la ciudadanía estar atenta a las alertas meteorológicas.

Temas de la nota

Lo más visto

video
AGRESIÓN A TRABAJADOR DE UCOT

Hay paro de ómnibus de UCOT y Coetc este viernes por agresión a un trabajador
HAY PARO DE UCOT

Se bajó del auto, golpeó al chofer del ómnibus, lo desmayó y escapó por la ventana: así fue la agresión al conductor de Ucot
homicidio en montevideo

Mataron a un joven de 22 años en el Prado: dos delincuentes lo siguieron en moto y lo balearon
LIBERADOS EN FEBRERO DE 2026

Justicia declaró inadmisible casación de Fiscalía y mantuvo absolución de asesinos de Alejandro Novo en 2009
Lucas obes y buschental

Robaron una escultura de bronce en el Prado: hay tres detenidos y una amoladora y una camioneta incautadas

Te puede interesar

Imputaron por femicidio y enviaron a prisión preventiva a la expareja de la mujer encontrada en un aljibe video
CANELONES

Imputaron por femicidio y enviaron a prisión preventiva a la expareja de la mujer encontrada en un aljibe
Foto: FocoUy, archivo. Consejo de Ministros encabezado por Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva.

Orsi convocó al Consejo de Ministros para el martes en Torre Ejecutiva por el Diálogo Social
Advertencia naranja por vientos muy fuertes. Foto: FocoUy
LUEGO, BAJA LA TEMPERATURA

Inumet emitió un aviso por vientos fuertes, con rachas de 60-80 km/h o superiores

Dejá tu comentario