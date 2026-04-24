Inumet emitió un aviso por vientos fuertes, con rachas de 60-80 km/h o superiores

Advertencia naranja por vientos muy fuertes. Foto: FocoUy

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió aviso especial por vientos fuertes, que comienzan el fin de semana. Tras esto, se espera descenso de la temperatura por el ingreso de una masa de aire frío.

El anuncio es desde la tarde del domingo hasta la del lunes, cuando los vientos fuertes y persistentes pueden afectar la costa sur y este.

Provenientes desde el oeste, los vientos pueden ser sostenidos a 40/60 km/h y alcanzar rachas de hasta 60-80 km/h o superiores.

Inumet recomienza a la ciudadanía estar atenta a las alertas meteorológicas.