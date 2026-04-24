El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió aviso especial por vientos fuertes, que comienzan el fin de semana. Tras esto, se espera descenso de la temperatura por el ingreso de una masa de aire frío.
Inumet emitió un aviso por vientos fuertes, con rachas de 60-80 km/h o superiores
El aviso meteorológico estará vigente desde la tarde del domingo. A partir del lunes, ingresa un frente frío.
El anuncio es desde la tarde del domingo hasta la del lunes, cuando los vientos fuertes y persistentes pueden afectar la costa sur y este.
Provenientes desde el oeste, los vientos pueden ser sostenidos a 40/60 km/h y alcanzar rachas de hasta 60-80 km/h o superiores.
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