Una mujer y un hombre fueron detenidos con una réplica de arma de fuego, droga y celulares

Jefatura de Policía de Montevideo

Dos personas fueron detenidas en las últimas horas en la esquina de Acevedo Díaz y Palmar, en la zona de Tres Cruces.

El Centro de Comando Unificado recibió una información sobre personas con una posible arma de fuego y la Policía llegó al lugar y los detuvo, además de incautarles estupefacientes, dinero, teléfonos celulares y una réplica de arma de fuego.

Se trata de un hombre de 30 años y una mujer de 27 que permanecen detenidos.

Las investigaciones están a cargo de la Brigada Departamental Antidrogas y de la Fiscalía de Flagrancia de 1° Turno.

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