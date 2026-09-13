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Caso apuñalada en Rocha: analizan muerte del imputado en la cárcel; la mujer consumía droga y habitualmente le pedía alojamiento

El hombre que vivía solo y que tenía problemas con el alcohol, dijo a la Policía que discutieron, le dio un puntazo y se acostó a dormir; cuando se levantó vio que la mujer no se movía y dio aviso.

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La Policía analiza el caso de la mujer que fue apuñalada por un hombre este sábado que luego fue imputado y murió en la cárcel de Rocha.

Fuentes del caso indicaron a Subrayado que el hombre amaneció sin vida en la celda de la Unidad 22 y que, en principio, no presenta signos de muerte violenta.

encontraron muerto en la carcel al hombre imputado por matar a su pareja de una punalada, en rocha
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Encontraron muerto en la cárcel al hombre imputado por matar a su pareja de una puñalada, en Rocha

Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que la mujer era consumidora de droga, contaba con antecedentes y ocasionalmente iba a la casa de este hombre.

El viernes sobre la hora 16.00 vecinos la vieron ingresar a la vivienda. El hombre vivía solo, tenía problemas con el alcohol y habitualmente ella le pedía alojamiento.

Según dijo a la Policía, había tenido una discusión con ella, le dio un puntazo y se fue a dormir. Cuando se despertó se dio cuenta que la mujer no se movía y dio aviso a la Policía.

El caso

Una mujer de 48 años fue encontrada muerta por una puñalada en su vivienda, ubicada en la intersección de José B. Monterroso y Julio J. Martínez.

Un hombre se acercó a un móvil policial, que se encontraba de recorrida por la zona, manifestando que su pareja se encontraría sin vida en el interior de su vivienda.

Personal policial concurrió al lugar y constató que en la cocina, ubicada en el acceso al domicilio, se encontraba la víctima sin signos vitales y con abundante sangrado a su alrededor y sobre el cuerpo.

Se solicitó asistencia médica quienes constataron el fallecimiento.

La comisario mayor Laura Pérez, Directora departamental especializada en violencia doméstica y género dijo a Subrayado que el hecho “tiene características de femicidio” pero que aún está en investigación.

Aclaró además que el hombre detenido, mayor de edad, tenía un vínculo con la mujer y que no existían denuncias previas por violencia de género.

El hombre fue imputado por la presunta comisión de un delito de homicidio y cumplía prisión preventiva por 180 días.

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