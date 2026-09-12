Una señora de 82 años iba caminando por la vereda en Alto Perú y Taboba, en el barrio Malvín Norte, estaba yendo a hacer mandados y llevaba una cartera colgada en su brazo.
Violenta rapiña a mujer de 82 años; delincuente en bici le arrebató la cartera
Los vecinos llamaron al 911, la señora fue asistida y se le diagnosticó un politraumatismo en el hombro izquierdo y un traumatismo facial, producto del golpe contra la vereda.
El delincuente se acercó en una bicicleta, le arrancó el bolso de la mano, tiró a la mujer al suelo y se fue rumbo a la Rambla Euskal Erría, tal como quedó registrado en una cámara de videovigilancia a la que accedió Subrayado.
Los vecinos llamaron al 911, la señora fue asistida y se le diagnosticó un politraumatismo en el hombro izquierdo y un traumatismo facial, producto del golpe contra la vereda. Fue trasladada a una mutualista privada.
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Los investigadores de la Zona Operacional II avanzaron en la búsqueda de cámaras y prevén realizar la detención del delincuente en las próximas horas, según supo Subrayado de fuentes vinculadas a la investigación.
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