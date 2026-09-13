Delincuente armado rapiñó un comercio en Salto; apuntó a los presentes, entre ellos un bebé, y se llevó $10.000

Un delincuente rapiñó un comercio en la ciudad de Salto en horas de la noche de este sábado y apuntó con un arma a los clientes, entre ellos había un niño.

Uno de los presentes manifestó a la Policía que el individuo llevaba un casco y un pasamontañas y que amenazó con un arma de fuego mientras exigía

Logró llevarse $10.000 y se dio a la fuga a pie por la calle Unión, hacia el este.

Seguí leyendo Tres meses de prisión para hombre que dañó maquinaria municipal en Salto

Si bien no se registraron personas lesionadas, se vivieron momentos de tensión y nerviosismo en el lugar.

La Policía lleva adelante un operativo para dar con el rapiñero.

El hecho ocurrió en la zona de la calle Unión y la avenida Luis Batlle Berres.

El nuevo caso de rapiña armada contra un comercio tuvo lugar en el marco de un contexto de reclamos y protestas a las autoridades policiales, tras una serie de robos en locales ubicados en diferentes puntos de la ciudad.