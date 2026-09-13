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POLICÍA INVESTIGA

Delincuente armado rapiñó un comercio en Salto; apuntó a los presentes, entre ellos un bebé, y se llevó $10.000

El nuevo caso de rapiña armada contra un comercio tuvo lugar en el marco de un contexto de reclamos y protestas a las autoridades policiales, tras una serie de robos en locales ubicados en diferentes puntos de la ciudad.

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Un delincuente rapiñó un comercio en la ciudad de Salto en horas de la noche de este sábado y apuntó con un arma a los clientes, entre ellos había un niño.

Uno de los presentes manifestó a la Policía que el individuo llevaba un casco y un pasamontañas y que amenazó con un arma de fuego mientras exigía

Logró llevarse $10.000 y se dio a la fuga a pie por la calle Unión, hacia el este.

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Si bien no se registraron personas lesionadas, se vivieron momentos de tensión y nerviosismo en el lugar.

La Policía lleva adelante un operativo para dar con el rapiñero.

El hecho ocurrió en la zona de la calle Unión y la avenida Luis Batlle Berres.

El nuevo caso de rapiña armada contra un comercio tuvo lugar en el marco de un contexto de reclamos y protestas a las autoridades policiales, tras una serie de robos en locales ubicados en diferentes puntos de la ciudad.

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