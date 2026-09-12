Cinco delincuentes ingresaron con chalecos de policía y armados a barrio privado en Canelones

A la 1:16 horas de este sábado llegó al barrio privado Carmel, en Canelones, un delincuente en una moto, vestido de negro, con guantes y casco y simulando ser un delivery.

Los porteros del barrio, dos hombres de 41 y 53 años salieron a recepcionar al supuesto delivery, que les apuntó con un arma y detrás de él llegó una camioneta Jac blanca, con sirenas que simulaban ser de Policía. Del vehículo bajaron tres delincuentes más: dos de ellos con chalecos antibalas de la Policía y uno con un arma larga.

En la recepción redujeron de forma violenta a los guardias, que los hicieron tirar al piso y ponerse las manos en el cuello durante varios minutos, mientras los delincuentes daban vueltas por el barrio privado.

En el trayecto cruzaron a un vecino del lugar, un hombre de 46 años, a quien también amenazaron con un arma y le pidieron que vuelva a su casa. Todo el intento de robo duró tres minutos, porque a la 1:19 los cinco delincuentes –cuatro que bajaron y uno que esperó en la camioneta– se fueron del lugar en el vehículo blanco.

La moto en la que llegó el delincuente que simulaba ser delivery la dejaron en el lugar y fue periciada por Policía Científica en busca de indicios que permita a los investigadores de la Zona Operacional III de Canelones identificar a los rapiñeros.