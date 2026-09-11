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OPERACIÓN ZAMA

Un condenado y cuatro imputados de un clan familiar por clonación de vehículos, tráfico de armas y otros delitos

La Policía realizó diez allanamientos y detuvo a 12 personas. Se incautaron tres vehículos, una pistola Glock 9 mm, municiones, dos chalecos antibalas, dinero, 21 celulares, drogas, documentación vehicular y elementos utilizados para falsificación. Además, 28 billetes de 100 dólares posiblemente falsificados.

Operación-Zama

Un condenado y cuatro imputados en el marco de la investigación contra un clan familiar por clonación de vehículos, tráfico de armas y delitos contra la propiedad.

La Brigada Departamental de Delitos Automotores encabezó la Operación Zama junto a otras reparticiones policiales realizaron diez allanamientos el miércoles y 12 personas fueron detenidas.

En los procedimiento, se incautaron tres vehículos, una pistola Glock 9 milímetros con la numeración suprimida, municiones, dos chalecos antibalas, dinero, 21 celulares, drogas, una balanza de precisión, documentación vehicular y elementos utilizados para falsificación, como sellos notariales y 28 billetes de 100 dólares posiblemente falsificados, entre otros objetos.

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A pedido de la fiscal de Flagrancia, Mirna Busich, la jueza penal Blanca Rieiro dispuso la condena de una persona por encubrimiento y la imputación de otras cuatro; tres de ellas, con prisión preventiva hasta el 30 de noviembre de 2026 y arresto domiciliario para la otra hasta el 7 de enero de 2027. En tanto, para dos personas se dispuso el cese de detención.

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