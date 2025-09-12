RECIBÍ EL NEWSLETTER
desde hace dos meses

Una mujer y su hijo vivían con el cadáver de su familiar de 74 años en su casa de Juan Lacaze

La mujer era la esposa del fallecido. Ambos tenían el cuerpo en la casa desde hace dos meses y los investigadores presumen que era para seguir cobrando la pensión de la víctima.

Foto: Subrayado, archivo. Rambla de Juan Lacaze, en Colonia.

Una mujer de 76 años y su hijo de 48 convivieron durante dos meses con el cuerpo de un hombre de 74 años en su casa de Juan Lacaze, Colonia. Según informaron fuentes policiales a Subrayado, los investigadores presumen que lo hacían para continuar cobrando la pensión de la víctima.

La mujer era la esposa del fallecido. La Policía llegó a la vivienda este jueves, tras un llamado al 911 que alertó de la situación, y constató que el cadáver se encontraba en un estado de descomposición avanzado. Una autopsia que ya fue ordenada determinará la causa de la muerte.

Tanto la mujer como su hijo están internados para su valoración médica, evaluación y compensación, tal como dispuso la Justicia.

Foto: Policía Caminera.
Tránsito con importantes demoras en rambla portuaria por movilización en el puerto de Montevideo

Del procedimiento participaron efectivos de la seccional 8ª de Juan Lacaze y de Policía Científica. La investigación está a cargo de la Unidad de Investigaciones y de la Fiscalía de Rosario.

