El Negro Kevin, un artista con miles de seguidores y un largo prontuario delictivo

Cuatro millones y medio de reproducciones acumuló El Negro Kevin con la canción A lo baraja. Fue el hit que lo hizo popular a fines de 2024, aunque hacía canciones desde antes.

En las redes sociales era donde el joven de 22 años pisaba fuerte. Acumulaba 37 mil seguidores en TikTok, casi 18 mil en su cuenta de Instagram personal y 57 mil en la cuenta de artista, donde se lo veía en motos de alta cilindrada, a veces en Malvín Norte y otras en la zona de La Teja .

Cuando empezó a crecer en las redes sociales, Kevin decía que, aunque fuese conocido y recibiera canjes, le gustaba mantenerse como siempre.

Seguí leyendo Asesinaron al conocido cantante "El Negro Kevin" en el barrio La Teja

Hace cuatro meses, el 1° de mayo, había publicado otro tema llamado Popozao, canción que tiene más de un millón de reproducciones en Youtube.

Pero, fuera de su beta artística, Kevin Almada –alias El Negro Kevin– tenía tres antecedentes y un amplio prontuario delictivo. El antecedente más grave fue el 14 de octubre de 2021, cuando fue a prisión por intento de homicidio.

Unos meses antes, en junio de 2021, fue imputado sin prisión por tentativa de hurto especialmente agravado y en enero de 2023 volvió a ir a prisión por otro intento de hurto.

Su prontuario delictivo comenzó en julio de 2015, cuando tenía 12 años y fue indagado por molestias. Con 13 años tuvo otra por rapiña, delito por el que fue indagado tres veces.

Además, tuvo indagatorias por abuso sexual, violencia doméstica, porte de armas de fuego, disparos, por conducir sin libreta y por un accidente de tránsito. Por ninguno de estos delitos fue imputado, pero sí indagado entre 2016 y julio de este año.

Este miércoles a las cuatro y media de la tarde, el joven fue asesinado a tiros. El sábado iba a cumplir 23 años.

Tiros, homicidio y un detenido.

ASESINATO KEVIN

Almada fue asesinado en Antonio Zubillaga y Real, en el barrio La Teja, sobre las cuatro y media de la tarde de este miércoles.

El joven de 22 años recibió varios disparos cuando se encontraba en una vereda. Su muerte generó un clima de tensión en la zona entre vecinos y familiares que señalaban a una persona como el presunto autor del crimen tras haber tenido una discusión con él.

Eso motivó que la Policía pidiese apoyo a la Unatem, la Unidad Táctica de la Jefatura de Policía de Montevideo para prevenir posibles disturbios.

Mientras el Departamento de Homicidios trabajaba en el lugar un hombre fue a la seccional 19 y se entregó. Dijo que él lo había matado tras haber discutido con Kevin. Fue a buscar un revólver y le disparó seis veces.

El hombre quedó detenido y a disposición de la Fiscalía de cuarto turno, a cargo de la fiscal Silvia Naupp. Mientras, la Policía recabó pruebas e indicios para determinar si el autor fue la persona que se entregó o no. El caso está bajo investigación.