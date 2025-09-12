Un trabajador herido tras una explosión en el Centro; una pieza de un compresor salió despedida y cruzó la vereda de lado a lado

Explosión en el Centro de Montevideo. Foto: FocoUy

La explosión ocurrió este viernes de mañana en el Centro de Montevideo, en San José y Río Negro, y le provocó lesiones de importancia a un trabajador de 19 años en el brazo izquierdo, según la información otorgada en el lugar por un oficial de bomberos.

El joven fue trasladado de urgencia al hospital del Banco de Seguros del Estado con el brazo "comprometido", dijo el vocero de Bomberos Sebastián López.

La explosión ocurrió en la cocina de un comercio, en un piso superior, y fue tan grande que una pieza de un compresor salió despedida y atravesó la calle de lado a lado.

Esa pieza golpeó en la fachada de una peluquería y cayó a la calle, sin dañar a nadie, aunque provocó daños importantes a un auto allí estacionado.

En el lugar trabajó personal de bomberos, ambulancias y policía.

La Intendencia de Montevideo informó del corte de calle en la zona:

El tránsito está desviando por Julio H. y Obes.



Ambulancia, personal de bomberos, inspectivo y del @Minterioruy se encuentran en el lugar. pic.twitter.com/VgFZZFEZGH — Montevideo Tránsito (@imtransito) September 12, 2025

FOTOS: agencia FocoUy