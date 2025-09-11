Imputaron por abuso sexual agravado a tres militares por la violación de una joven de 19 años

La Justicia Penal imputó este jueves a los tres militares que estaban detenidos acusados de la violación a una joven de 19 años en la zona del polideportivo de Paso Carrasco en Canelones.

Los militares de 22, 23 y 26 años, que prestaban servicio en el Batallón de Ingenieros de Combate N° 6, ubicado a unos 400 metros del polideportivo, fueron imputados por abuso sexual especialmente agravado. Como medida cautelar se dispuso la prisión preventiva por 180 días, mientras continúa la investigación.

La defensa no se opuso a la formalización ni a prisión preventiva, solicitó que fuera de menor extensión, informó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech.

"En esta etapa, rige el principio de inocencia, no hay una sentencia de condena, pero a juicio de la Fiscalía hay evidencia muy sólida de la comisión de estos delitos", aclaró.

La audiencia de imputación fue declarada reservada, pero Benech se refirió a la presencia de por lo menos tres testigos, algunos presenciales. "Eso fue también un importante por el cual se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para evitar que pueda frustrarse la investigación, amedrentarse de alguna forma a estos testigos", acotó.

El hecho ocurrió en un descampado próximo a avenida a la Playa y Wilson Ferreira Aldunate. Fue el vigilante del polideportivo quien llamó a la Policía pasada la medianoche del miércoles al escuchar los gritos de la víctima que pedía ayuda.

Cuando los efectivos de la seccional 26 de Paso Carrasco y de la Guardia Republicana llegaron al lugar encontraron a los tres hombres y a la víctima. La joven se encontraba semidesnuda y estaba siendo violada y golpeada por los tres hombres, según observaron los policías. Los militares fueron detenidos y la joven fue trasladada de urgencia a un centro asistencial tras desmayarse.

MINISTERIO DE DEFENSA

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, se refirió al caso como "terrible". "Cuando estas cosas suceden, más allá de que hay que demostrar del punto de vista de la Justicia, nos habla de una sociedad que está teniendo problemas de violencia", reflexionó.

Lazo indicó que el Ministerio de Defensa Nacional inició una investigación administrativa paralela a la indagatoria de la Fiscalía de Ciudad de la Costa de 1º turno, a cargo de Fernando Valerio.