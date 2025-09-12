RECIBÍ EL NEWSLETTER
prisión preventiva

Justicia imputó al hombre que se entregó por el homicidio de El Negro Kevin

El hombre fue imputado con 180 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación en su contra. El homicidio ocurrió el miércoles de tarde.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio de El Negro Kevin.

El acusado fue enviado a 180 días de prisión preventiva por homicidio especialmente agravado, informó la Fiscalía. De acuerdo con las pericias, el crimen fue cometido en presencia de menores de edad y eso agravó la acusación fiscal.

En 180 días la fiscal especializada Andrea Naupp reunirá pruebas para llevar a juicio al imputado, o podrá llegar a un acuerdo abreviado y en ese caso pedirá una nueva audiencia.

Crédito: captura de Youtube, El Negro Kevin.
El Negro Kevin, un artista con miles de seguidores y un largo prontuario delictivo

El crimen ocurrió a las 16:30 horas del miércoles en Antonio Zubillaga y Real, La Teja. Mientras la Policía trabajaba en el lugar un hombre se presentó en la seccional 19 y se entregó. Dijo que él mató a la víctima tras una discusión que tuvieron. Fue a buscar un revólver y le disparó seis veces.

El Negro Kevin, conocido por crear canciones y con un amplio prontuario delictivo, estaba en la vereda cuando fue atacado a tiros. Esa tarde su muerte generó un clima de tensión en la zona entre vecinos y familiares que señalaban a una persona como el presunto autor del crimen tras haber tenido una discusión con él. Resultó ser quien se entregó.

Eso motivó que la Policía pidiese apoyo a la Unatem, la Unidad Táctica de la Jefatura de Policía de Montevideo para prevenir posibles disturbios.

