RECIBÍ EL NEWSLETTER
SE ENTREGÓ LUEGO

Mujer alcoholizada atropello a varias personas a la salida del Antel Arena y escapó del lugar

La mujer tenía 3,8 gramos de alcohol en sangre, según el informe policial primario. Conducía una camioneta Fiorino (foto) y atropelló a cuatro personas que sufrieron lesiones de entidad, una de ellas está grave.

La camioneta que conducía la mujer alcoholizada. Fue llevada a la Seccional 13º de Policía. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

La camioneta que conducía la mujer alcoholizada. Fue llevada a la Seccional 13º de Policía. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Ocurrió cerca de la pasada medianoche a la salida del Antel Arena. Una mujer de 28 años, alcoholizada, atropelló con su camioneta a varias personas y al menos a dos vehículos.

De acuerdo a informe policial primario, al que accedió Subrayado, cuatro personas resultaron con lesiones de entidad, y una de ellas, una mujer de 55 años, está grave y fue trasladada de urgencia a una mutualista.

Además, un adolescente de 16 años sufrió traumatismo en la pierna izquierda, y fue trasladado en primera instancia al hospital Policial.

Foto: Subrayado, archivo. Rambla de Juan Lacaze, en Colonia.
Seguí leyendo

Una mujer y su hijo vivían con el cadáver de un hombre de 74 años en su casa de Juan Lacaze

Un hombre de 40 años también sufrió lesiones y fue llevado a una mutualista.

Por último, una mujer de 53 años sufrió lesiones en una pierna y fue llevada de urgencia al hospital Militar, dice el informe policial.

La mujer de 28 años que conducía la camioneta (Fíat Fiorino) tenía 3,8 gramos de alcohol en sangre, según este informe.

Escapó del lugar y luego se presentó en la Seccional 13º de la Policía.

Temas de la nota

Lo más visto

video
asesinado en la teja

El Negro Kevin, un artista con miles de seguidores y un largo prontuario delictivo
TENÍA ANTECEDENTES

Asesinaron al conocido cantante "El Negro Kevin" en el barrio La Teja
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Inician sumario a la jueza que actuó en el caso de violencia de género por el que había medidas sobre Morosini
EL HOMBRE SECUESTRÓ Y MATÓ A SUS HIJOS

Juzgado de Mercedes elevó a la Corte el expediente Morosini: discusiones, amenazas y un intento de suicidio
SE ENTREGÓ LUEGO

Mujer alcoholizada atropello a varias personas a la salida del Antel Arena y escapó del lugar

Te puede interesar

Volvieron a robar la misma farmacia del shopping que fue asaltada hace dos días: hay tres detenidos, uno de 14 años
EN POCITOS

Volvieron a robar la misma farmacia del shopping que fue asaltada hace dos días: hay tres detenidos, uno de 14 años
La camioneta que conducía la mujer alcoholizada. Fue llevada a la Seccional 13º de Policía. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
SE ENTREGÓ LUEGO

Mujer alcoholizada atropello a varias personas a la salida del Antel Arena y escapó del lugar
Foto: Subrayado, archivo. Rambla de Juan Lacaze, en Colonia.
desde hace dos meses

Una mujer y su hijo vivían con el cadáver de un hombre de 74 años en su casa de Juan Lacaze

Dejá tu comentario