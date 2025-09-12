Mujer alcoholizada atropello a varias personas a la salida del Antel Arena y escapó del lugar

La camioneta que conducía la mujer alcoholizada. Fue llevada a la Seccional 13º de Policía. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Ocurrió cerca de la pasada medianoche a la salida del Antel Arena . Una mujer de 28 años, alcoholizada, atropelló con su camioneta a varias personas y al menos a dos vehículos.

De acuerdo a informe policial primario, al que accedió Subrayado, cuatro personas resultaron con lesiones de entidad, y una de ellas, una mujer de 55 años, está grave y fue trasladada de urgencia a una mutualista.

Además, un adolescente de 16 años sufrió traumatismo en la pierna izquierda, y fue trasladado en primera instancia al hospital Policial.

Un hombre de 40 años también sufrió lesiones y fue llevado a una mutualista.

Por último, una mujer de 53 años sufrió lesiones en una pierna y fue llevada de urgencia al hospital Militar, dice el informe policial.

La mujer de 28 años que conducía la camioneta (Fíat Fiorino) tenía 3,8 gramos de alcohol en sangre, según este informe.

Escapó del lugar y luego se presentó en la Seccional 13º de la Policía.