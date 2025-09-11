Inician sumario a la jueza que actuó en el caso de violencia de género por el que había medidas sobre Andrés Morosini

La Suprema Corte de Justicia resolvió iniciar un sumario sin separación del cargo a la jueza de Soriano Beatriz Giordano, que actuó en el caso de violencia de género contra Micaela Ramos por parte de su pareja Andrés Morosini, el hombre que luego secuestró y mató a sus dos hijos al arrojarse con en auto al arroyo Don Esteban en Río Negro.

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Mercedes de 4º turno remitió este miércoles un resumen de las actuaciones en el caso al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez Brignani. Este jueves, se resolvió un proceso disciplinario.

El expediente se inició el 1 de setiembre con la intervención de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género . Ante la Policía, Ramos expresó que Morosini, de quien fue pareja durante 13 años y con quien tenía dos hijos, Francisco de 6 años y Josefina de 2, ejercía sobre ella violencia psicológica y que en febrero intentó suicidarse.

El mismo 1º de setiembre, se le notificó a ambos la prohibición de acercamiento, contacto y comunicación de Morosini por cualquier medio por 180 días y en un radio de 50 metros, además del retiro del hogar que compartía la pareja "con prestación de garantías".

Morosini raptó a sus hijos el miércoles 3 en horas de la mañana de la casa de su expareja. Fue intensamente buscado por aire y por tierra, hasta que el jueves 4, la Policía, Bomberos y buzos de la Armada Nacional llegaron al arroyo Don Esteban, donde en la mañana del viernes 5 hallaron el auto con los cuerpos del padre y sus dos hijos.