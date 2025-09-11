RECIBÍ EL NEWSLETTER
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Inician sumario a la jueza que actuó en el caso de violencia de género por el que había medidas sobre Andrés Morosini

El proceso disciplinario que se inicia es sin separación del cargo. La resolución se da luego de un informe sobre cómo fue la actuación en el caso.

Foto: Subrayado. El momento en que quitaron el auto del arroyo Don Esteban.

Foto: Subrayado. El momento en que quitaron el auto del arroyo Don Esteban.

La Suprema Corte de Justicia resolvió iniciar un sumario sin separación del cargo a la jueza de Soriano Beatriz Giordano, que actuó en el caso de violencia de género contra Micaela Ramos por parte de su pareja Andrés Morosini, el hombre que luego secuestró y mató a sus dos hijos al arrojarse con en auto al arroyo Don Esteban en Río Negro.

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Mercedes de 4º turno remitió este miércoles un resumen de las actuaciones en el caso al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez Brignani. Este jueves, se resolvió un proceso disciplinario.

familia de anciana atropellada por omnibus pide ubicar a testigos: que se haga justicia, dijo el hijo
Seguí leyendo

Familia de anciana atropellada por ómnibus pide ubicar a testigos: "Que se haga justicia", dijo el hijo

El mismo 1º de setiembre, se le notificó a ambos la prohibición de acercamiento, contacto y comunicación de Morosini por cualquier medio por 180 días y en un radio de 50 metros, además del retiro del hogar que compartía la pareja "con prestación de garantías".

Morosini raptó a sus hijos el miércoles 3 en horas de la mañana de la casa de su expareja. Fue intensamente buscado por aire y por tierra, hasta que el jueves 4, la Policía, Bomberos y buzos de la Armada Nacional llegaron al arroyo Don Esteban, donde en la mañana del viernes 5 hallaron el auto con los cuerpos del padre y sus dos hijos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TENÍA ANTECEDENTES

Asesinaron al conocido cantante "El Negro Kevin" en el barrio La Teja
EL HOMBRE SECUESTRÓ Y MATÓ A SUS HIJOS

Juzgado de Mercedes elevó a la Corte el expediente Morosini: discusiones, amenazas y un intento de suicidio
asesinado en la teja

El Negro Kevin, un artista con miles de seguidores y un largo prontuario delictivo
militares detenidos

Investigan a tres militares por violación de una joven de 19 años en Paso Carrasco
INFORME ESPECIAL | SUBRAYADO

El sueño de la casa propia: qué hacen hoy los uruguayos y el plan del gobierno para la primera vivienda

Te puede interesar

Foto: Subrayado. El momento en que quitaron el auto del arroyo Don Esteban.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Inician sumario a la jueza que actuó en el caso de violencia de género por el que había medidas sobre Andrés Morosini
Una avioneta debió realizar un aterrizaje de emergencia en una playa de Lomas de Solymar
LOMAS DE SOLYMAR

Una avioneta debió realizar un aterrizaje de emergencia en una playa de Lomas de Solymar
Bolsonaro condenado por votación de mayoría de los jueces del tribunal; deben fijar la pena
CUATRO VOTOS CONTRA UNO

Bolsonaro condenado por votación de mayoría de los jueces del tribunal; deben fijar la pena

Dejá tu comentario