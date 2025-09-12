Tránsito con importantes demoras en rambla portuaria por movilización en el puerto de Montevideo

Una movilización sindical frente al puerto de Montevideo , antes del viaducto, ha generado importantes demoras en el tránsito que circula por la rambla, desde los accesos del oeste.

En el lugar se observa una gran fila de vehículos, el tránsito está enlentecido. Trabajadores sindicalizados de una empresa que funciona dentro del puerto están haciendo un reclamo y cortan el tránsito de forma intermitente.

"Se informa situación de tránsito con congestionamiento importante de ingreso a Montevideo por accesos, debido a actividad en el área portuaria", señaló la Policía Caminera.

Seguí leyendo Hallan un feto en una planta de depuración de OSE en Treinta y Tres

Y recomendó ingresar por avenida Luis Batlle Berres o avenida Millán para quienes ingresan por ruta 5. Y quienes lo hacen por ruta 1, que tomen Carlos María Ramírez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DNPCaminera/status/1966518817678344585&partner=&hide_thread=false Se informa situación de tránsito con congestionamiento importante de ingreso a Montevideo por accesos, debido a actividad en el área portuaria.

Se recomienda desde Ruta 5 ingresar por Avda. Luis Batlle Berres o Avda. Millán y desde Ruta 1 por Avda. Carlos María Ramírez. pic.twitter.com/szi3IzG8DZ — Dirección Nacional de Policía Caminera (@DNPCaminera) September 12, 2025

En tanto, la división de Tránsito de la Intendencia de Montevideo, escribió en redes sociales: "Por movilización en el puerto de Montevideo se encuentra enlentecido el tránsito en los accesos, en la vía de ingreso al Centro. Recomendamos desviar por Carlos María Ramírez".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/imtransito/status/1966519676457902362&partner=&hide_thread=false Por movilización en el puerto de Montevideo se encuentra enlentecido el tránsito en los accesos, en la vía de ingreso al Centro.



Recomendamos desviar por Carlos María Ramírez. pic.twitter.com/6OFB0gJC0h — Montevideo Tránsito (@imtransito) September 12, 2025

Esta es la zona afectada, respecto al tránsito.