acceso al puerto

Tránsito con importantes demoras en rambla portuaria por movilización en el puerto de Montevideo

La Policía Caminera recomienda desviar por Luis Batlle Berres, Millán o Carlos María Ramírez. Frente al puerto, antes del viaducto, hay una movilización sindical.

Foto: Policía Caminera.

Imagen de Waze muestra las vías con tránsito enlentecido.

Una movilización sindical frente al puerto de Montevideo, antes del viaducto, ha generado importantes demoras en el tránsito que circula por la rambla, desde los accesos del oeste.

En el lugar se observa una gran fila de vehículos, el tránsito está enlentecido. Trabajadores sindicalizados de una empresa que funciona dentro del puerto están haciendo un reclamo y cortan el tránsito de forma intermitente.

"Se informa situación de tránsito con congestionamiento importante de ingreso a Montevideo por accesos, debido a actividad en el área portuaria", señaló la Policía Caminera.

Y recomendó ingresar por avenida Luis Batlle Berres o avenida Millán para quienes ingresan por ruta 5. Y quienes lo hacen por ruta 1, que tomen Carlos María Ramírez.

En tanto, la división de Tránsito de la Intendencia de Montevideo, escribió en redes sociales: "Por movilización en el puerto de Montevideo se encuentra enlentecido el tránsito en los accesos, en la vía de ingreso al Centro. Recomendamos desviar por Carlos María Ramírez".

Esta es la zona afectada, respecto al tránsito.

waze-trancazo-puerto
Imagen de Waze muestra las vías con tránsito enlentecido.

