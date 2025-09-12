RECIBÍ EL NEWSLETTER
investigación

Una joven fue asesinada a tiros en Playa Verde cuando se encontraba dentro de un auto con un hombre

La víctima tenía 26 años y recibió dos disparos. El hombre que la acompañaba dijo que delincuentes le exigieron la billetera y le dispararon; esa versión está bajo investigación.

Foto: Subrayado. Archivo.

Foto: Subrayado. Archivo.

Una joven de 26 años fue asesinada de dos disparos de arma de fuego en el pecho en la madrugada de este viernes en Playa Verde, cerca de Piriápolis en Maldonado.

La víctima estaba dentro de un auto en un estacionamiento de la playa y un hombre que se encontraba junto a ella dijo a la Policía que los autores fueron dos delincuentes en moto que le exigieron la billetera y le dispararon.

Esa versión está siendo investigada ahora por la Policía y la Fiscalía, que al mismo tiempo analizan cámaras de seguridad de la zona y aguardan el resultado de otras pericias para determinar en detalle lo ocurrido.

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado.
Tras ser herida, la víctima –de profesión enfermera– fue trasladada a un centro médico donde fue diagnosticada su muerte. En tanto, el hombre que la acompañaba, resultó ileso.

El crimen ocurrió en Rambla Costanera esquina Leonardo Olivera. Hasta allí concurrieron autoridades de la Jefatura de Maldonado, además de efectivos de la Policía Científica que hicieron pericias en la escena.

Temas de la nota

La camioneta que conducía la mujer alcoholizada. Fue llevada a la Seccional 13º de Policía. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
Explosión en el Centro de Montevideo. Foto: FocoUy video
Foto: Subrayado. Archivo.
