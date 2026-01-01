Una mujer se ahogó y otra debió ser rescatada en Solanas; hubo 50 rescates en 48 horas en Maldonado

Una mujer de 50 años murió tras ser rescatada en una zona sin servicio de guardavidas en Solanas, Maldonado.

Mientras, otra joven fue salvada y permanece fuera de peligro.

"El puesto más cercano está a 1.000 metros, el guardavidas más cercano llegó, llegó a tirarse, por suerte había gente también con unas tablas que ayudaron, y el guardavidas terminó sacando a las dos chicas, con el lamentable fallecimiento de una de ellas", detalló Marcelo Simoncelli, jefe de guardavidas de ese departamento.

Las autoridades insisten en extremar precauciones y respetar las recomendaciones. En 48 horas hubo alrededor de 50 rescates.

"La recomendación es que se bañen cerca de los puestos que tenemos", remarcó.

También llamó a que respeten el horario, de 9:30 a 19:30, así como las banderas.

"Hemos tenido problema, sobre todo en la parte de la Brava, que estos días estuvieron con bandera roja y la gente hace caso omiso a la prevención del guardavida, y después surgen los problemas. Han tenido mucho rescate con bandera roja, alejados de los puestos", dijo.