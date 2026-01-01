RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO

Una mujer se ahogó y otra debió ser rescatada en Solanas; hubo 50 rescates en 48 horas en Maldonado

La víctima se bañaba en una zona en la que no hay servicio de guardavidas. Las autoridades insisten en extremar precauciones y respetar las recomendaciones.

playa-maldonado-archivo
Imagen de archivo.&nbsp;

Imagen de archivo. 

Una mujer de 50 años murió tras ser rescatada en una zona sin servicio de guardavidas en Solanas, Maldonado.

Mientras, otra joven fue salvada y permanece fuera de peligro.

"El puesto más cercano está a 1.000 metros, el guardavidas más cercano llegó, llegó a tirarse, por suerte había gente también con unas tablas que ayudaron, y el guardavidas terminó sacando a las dos chicas, con el lamentable fallecimiento de una de ellas", detalló Marcelo Simoncelli, jefe de guardavidas de ese departamento.

Las autoridades insisten en extremar precauciones y respetar las recomendaciones. En 48 horas hubo alrededor de 50 rescates.

"La recomendación es que se bañen cerca de los puestos que tenemos", remarcó.

También llamó a que respeten el horario, de 9:30 a 19:30, así como las banderas.

"Hemos tenido problema, sobre todo en la parte de la Brava, que estos días estuvieron con bandera roja y la gente hace caso omiso a la prevención del guardavida, y después surgen los problemas. Han tenido mucho rescate con bandera roja, alejados de los puestos", dijo.

