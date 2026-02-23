La Dirección Nacional de Policía Caminera incautó un auto con requisitoria que pertenece a Luis Alberto “Betito” Suárez en el marco de un operativo de control vehicular.
Incautaron auto del "Betito" Suárez en un control policial que realizaba la Policía Caminera
Los dos ocupantes del auto fueron puestos a disposición de Fiscalía, y el vehículo trasladados a estas dependencias. Suárez está en prisión preventiva.
Efectivos de Policía Caminera estaban trabajando en ruta 1, realizando capacitaciones de práctica con estudiantes, cuando detienen a un vehículo para su inspección. Iban dos ocupantes.
Tras la verificación en el sistema de gestión de seguridad pública surgió que el vehículo estaba requerido en el marco de la operación Iro, por narcotráfico y lavado de activos. El dueño de auto es “Betito” Suárez, que está en prisión preventiva por posesión de estupefacientes.
Fiscalía dispuso el traslado del auto, así como de sus dos ocupantes, a la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.
