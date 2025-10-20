RECIBÍ EL NEWSLETTER
RUTA OBSTRUIDA

Una mujer murió tras ser embestido por una moto en la ruta 101; el conductor fue trasladado con lesiones

El siniestro ocurrió a las 19:50 horas a la altura del kilómetro 28, cuando el peatón intentaba cruzar la ruta.

policia caminera de noche ruta accidente siniestro .jpg

Una mujer de 60 años murió en un siniestro en ruta 101, en el departamento de Canelones.

La víctima fue embestida por un motociclista de 28 años que resultó con lesiones y fue trasladado al Hospital de Clínicas. Iba con un acompañante, de 19 años, que resultó con lesiones leves y fue dado de alta en el lugar.

El siniestro fatal ocurrió sobre las 19:50 horas, en el kilómetro 28 de la ruta 101. La ruta está totalmente obstruida.

El peatona intentaba cruzar la ruta cuando se produjo el hecho.

