Una mujer murió tras ser embestido por una moto en la ruta 101; el conductor fue trasladado con lesiones

Una mujer de 60 años murió en un siniestro en ruta 101, en el departamento de Canelones.
El siniestro ocurrió a las 19:50 horas a la altura del kilómetro 28, cuando el peatón intentaba cruzar la ruta.
La víctima fue embestida por un motociclista de 28 años que resultó con lesiones y fue trasladado al Hospital de Clínicas. Iba con un acompañante, de 19 años, que resultó con lesiones leves y fue dado de alta en el lugar.
El peatona intentaba cruzar la ruta cuando se produjo el hecho.
