Una mujer murió tras chocar la moto que conducía contra un camión en Las Piedras

La víctima llevaba el casco puesto, pero no bien abrochado.

Una mujer de 40 años murió a las ocho de la mañana de este sábado cuando iba en moto y chocó con un camión en Las Piedras , Canelones.

El accidente fue en Luis Batlle Berres y Avenida de las Instrucciones. Según supo Subrayado, la mujer circulaba por Instrucciones hacia el oeste y al llegar a la esquina, no respetó el cartel de pare, señalaron las primeras pericias.

El cartel que indica la norma de tránsito está, en parte, tapado por vegetación.

La mujer —oriunda de Las Piedras— chocó con el camión e impactó contra dos columnas. Murió en el lugar. Si bien circulaba con casco puesto, no lo tenía abrochado de forma correcta.

En tanto, el camión circulaba por Batlle Berres al sur y era conducido por un hombre de 35 años quien resultó ileso.

La Fiscalía y la Policía investigan las responsabilidades en este accidente de consecuencias fatales.

En la mañana ocurrió otro accidente de tránsito fatal en la ciudad de Montevideo: un joven en moto chocó con un ómnibus en La Unión.