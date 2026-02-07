RECIBÍ EL NEWSLETTER
Homicidio en montevideo

Un hombre fue asesinado en La Cruz de Carrasco: recibió 17 disparos

Varios casquillos quedaron tirados en plena calle; dos de los proyectiles rebotaron y dieron contra la cortina metálica de un quiosco.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en La Cruz de Carrasco.

Un hombre de 45 años fue asesinado a tiros en la tarde de este sábado en La Cruz de Carrasco, en Montevideo. Fue acribillado: recibió 17 impactos de bala, constataron los médicos, supo Subrayado.

La escena fue en Paralela a Juan Agazzi y Calle 2 de 15 Metros. Allí quedaron tirados varios casquillos, hasta realizado el trabajo de la Policía Científica. Dos de los proyectiles rebotaron y dieron contra una cortina metálica de un quiosco ubicado frente a la escena del ataque.

El cuerpo de la víctima quedó tendido en plena calle.

El Departamento de Homicidios y personal de Investigaciones de Zona 2 trabajaron en el lugar. También acudieron efectivos de la Guardia Republicana y del Grupo de Reserva Táctica (GRT).

