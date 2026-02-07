RECIBÍ EL NEWSLETTER
Canelones

Incendio en una vivienda de Las Piedras: una mujer de 81 años murió atrapada en su dormitorio

El fuego se concentró en el dormitorio de la casa, donde la víctima estaba acostada y no podía moverse por problemas de salud. La causa preliminar apunta a una falla eléctrica en una lámpara infrarroja.

Casa donde ocurrió el incendio en Las Piedras.

Foto: Subrayado. Casa donde ocurrió el incendio en Las Piedras.

Foto: Subrayado. Casa donde ocurrió el incendio en Las Piedras.

Una mujer de 81 años murió tras un incendio registrado en una vivienda ubicada en Dantón casi Wilson Ferreira Aldunate, en Las Piedras. Ocurrió pasadas las 20 horas de este viernes y motivó un amplio operativo policial y de Bomberos.

Según supo Subrayado, el fuego se concentró en el dormitorio donde se encontraba la mujer, que tenía problemas de salud y estaba imposibilitada de moverse. De acuerdo a las pericias primarias, el incendio se originó por un desperfecto eléctrico en una lámpara infrarroja que la víctima utilizaba para un tratamiento de cadera.

En la vivienda se encontraba también su pareja, un hombre de 81 años, quien estaba cocinando al momento del incendio. El hombre no logró evacuar a la mujer y consiguió salvar su vida saliendo de la casa. En el exterior quedó un adolescente de 17 años, en estado de pánico, que fue rescatado por personal de Bomberos que arribó al lugar pocos minutos después desde un destacamento ubicado a pocas cuadras.

IDM
Seguí leyendo

Bomberos trabaja en el combate de un incendio en Cerros Azules; las llamas ya consumieron 1 hectárea

Bomberos ingresaron además a una segunda vivienda ubicada al fondo, donde lograron rescatar a una mujer de 61 años y al adolescente de 17, que estaban atrapados por la densidad del humo.

Una vez controladas las llamas, Bomberos ingresó al dormitorio de la vivienda incendiada y encontró a la mujer de 81 años sobre su cama, sin vida.

El Departamento Pericial de Bomberos realizó el relevamiento correspondiente y determinó de forma preliminar que el incendio se originó por una falla electrodinámica, posiblemente vinculada al funcionamiento de la lámpara infrarroja. La investigación quedó a cargo de la fiscal Bárbara Zapater, de Las Piedras.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Joanicó y comercio

Joven en moto murió tras chocar con un ómnibus en un cruce con semáforos en La Unión
LA POLICÍA INVESTIGA

Un delincuente robó cerca de 70.000 dólares de un local de criptomonedas en la zona del Cordón
Barrio sur y centro

Incidentes en el Desfile de Llamadas: un hombre apuñalado y otro detenido con un arma en la cintura
MUNICIPIO E

En marzo comenzará la distribución de contenedores intradomiciliarios en Carrasco y Malvín
BAJARON 40%

Intendencia de Canelones valida unas 400 multas diarias aplicadas por los radares por excesos de velocidad

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Homicidio en Parque Carrasco, Canelones. video
Canelones

Tiroteo en Parque Carrasco termina con un hombre muerto: fue el tercer homicidio en menos de 24 horas
Robó varios comercios y cayó tras insólita persecución con un palo de amasar: fue a prisión y esta es su historia criminal video
condenado

Robó varios comercios y cayó tras insólita persecución con un palo de amasar: fue a prisión y esta es su historia criminal
Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en La Cruz de Carrasco. video
Homicidio en montevideo

Un hombre fue asesinado en La Cruz de Carrasco: recibió 17 disparos

Dejá tu comentario