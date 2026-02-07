Incendio en una vivienda de Las Piedras: una mujer de 81 años murió atrapada en su dormitorio

Una mujer de 81 años murió tras un incendio registrado en una vivienda ubicada en Dantón casi Wilson Ferreira Aldunate, en Las Piedras . Ocurrió pasadas las 20 horas de este viernes y motivó un amplio operativo policial y de Bomberos.

Según supo Subrayado, el fuego se concentró en el dormitorio donde se encontraba la mujer, que tenía problemas de salud y estaba imposibilitada de moverse. De acuerdo a las pericias primarias, el incendio se originó por un desperfecto eléctrico en una lámpara infrarroja que la víctima utilizaba para un tratamiento de cadera.

En la vivienda se encontraba también su pareja, un hombre de 81 años, quien estaba cocinando al momento del incendio. El hombre no logró evacuar a la mujer y consiguió salvar su vida saliendo de la casa. En el exterior quedó un adolescente de 17 años, en estado de pánico, que fue rescatado por personal de Bomberos que arribó al lugar pocos minutos después desde un destacamento ubicado a pocas cuadras.

Bomberos ingresaron además a una segunda vivienda ubicada al fondo, donde lograron rescatar a una mujer de 61 años y al adolescente de 17, que estaban atrapados por la densidad del humo.

Una vez controladas las llamas, Bomberos ingresó al dormitorio de la vivienda incendiada y encontró a la mujer de 81 años sobre su cama, sin vida.

El Departamento Pericial de Bomberos realizó el relevamiento correspondiente y determinó de forma preliminar que el incendio se originó por una falla electrodinámica, posiblemente vinculada al funcionamiento de la lámpara infrarroja. La investigación quedó a cargo de la fiscal Bárbara Zapater, de Las Piedras.