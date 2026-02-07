Delgado dice que "el gobierno desaprovechó el primer año" y buscará ir por los "decepcionados" del FA

El presidente del Directorio del Partido Nacional , Álvaro Delgado , opinó que “el gobierno desaprovechó el primer año, que es cuando hay mayor expectativa popular y respaldo”, y sostuvo que fue “un año que pasó casi deslizándose”. Consideró la gestión tuvo “un eslogan, la ‘revolución de las cosas simples’, que terminó siendo una coartada para no ir a los temas de fondo” y remarcó que “se olvidó de gobernar por lo importante”.

Señaló que “sigue pendiente un plan de seguridad, una política internacional alineada y una política de desarrollo”, y aseguró que se trata de “un gobierno que está en disputa por problemas fundamentalmente ideológicos internos”.

Delgado adelantó que “en los próximos días” mantendrá una reunión de “coordinación política” con los partidos de la coalición. “La idea es construir una opción no solo para quienes nos votaron, sino también para quienes votaron al gobierno actual y hoy se sienten decepcionados”, afirmó.

El dirigente nacionalista puso el foco en la inseguridad y dijo que el tema le genera “mucha preocupación, tristeza e indignación”. También cuestionó decisiones del actual gobierno sobre proyectos impulsados durante la administración de Luis Lacalle Pou. “Me preocupa que planes del gobierno de la coalición que encabezó Lacalle Pou, que tenían un alto contenido social, este gobierno quiera desmontarlos”, expresó.

Entre los ejemplos, mencionó el proyecto Arazatí. “No se trata de reforzar Santa Lucía, que está agotada”, dijo, y agregó que también le preocupa “el saneamiento, que habíamos previsto y adjudicado para 61 localidades y que ahora lo están desmontando”.

Delgado señaló que esa actitud se repite en otros casos. “Ya se vio con las patrulleras oceánicas y con la terminal del puerto de Montevideo. Intentaron por todas las vías tirar abajo una concesión”, sostuvo. A su entender, “hay una estrategia de instalar un relato y desmontar proyectos solo porque se hicieron en el gobierno anterior”.

“Eso es absolutamente caprichoso, egoísta e inconveniente. No es pensar en la gente”, afirmó, y agregó: “Como uruguayo, me da mucha tristeza que un gobierno electo se dedique a desmontar lo anterior en lugar de hacer cosas nuevas o mejorar lo que ya existe, que es lo que nosotros tratamos de hacer”.

En política internacional, Delgado cuestionó el vínculo con Brasil. “Hay una fuerte influencia de Brasil en este gobierno y me parece mal estar alineados a Brasil”, sostuvo. Según dijo, “Uruguay debe tener apertura y vínculo con todos, sin estar condicionado por Brasil”, y remarcó que “Uruguay tiene que velar por sus intereses, que no son los mismos que los de Brasil”.

Finalmente, al referirse a la delegación que viajó a China junto al presidente Yamandú Orsi, expresó: “La hubiera acotado mucho más; me pareció excesiva”. Sus declaraciones fueron realizadas este sábado en Punta del Este, a instancias del Encuentro Nacional del sector Aire Fresco.