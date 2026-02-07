RECIBÍ EL NEWSLETTER
Joanicó y comercio

Joven en moto murió tras chocar con un ómnibus en un cruce con semáforos en La Unión

La víctima tenía 24 años. El accidente ocurrió en Joanicó y Comercio, en La Unión.

Joanicó y Comercio, lugar del accidente fatal.

Un accidente de tránsito fatal ocurrió a las 7:40 horas de este sábado en Joanicó y Comercio, en el barrio La Unión, en Montevideo. La víctima fue un joven de 24 años, supo Subrayado.

La víctima circulaba en moto por Joanicó y chocó con un ómnibus de Cutcsa que lo hacía por Comercio, de acuerdo con la información que aportaron testigos. Tenía el casco correctamente abrochado, indicó la Policía.

La conductora del ómnibus dijo a los policías que al disponerse a cruzar con luz habilitada por calle Comercio hacia Av. 8 de Octubre, escuchó un golpe en la rueda delantera del lado del conductor, observando la moto caída, motivo por el cual dio aviso al 911.

Una mujer murió tras chocar la moto que conducía contra un camión en Las Piedras

Testigos, entre ellos pasajeros y un policía que circulaba detrás del ómnibus, dijeron que el joven circulaba a alta velocidad y que no respetó la luz roja del semáforo. Afirmaron que el ómnibus cruzó habilitado con verde.

La conductora del ómnibus (con destino a Punta Carretas) y los pasajeros resultaron ilesos. No hubo otros vehículos involucrados.

La Fiscalía y la Policía trabajan en la investigación para determinar con exactitud las circunstancias del accidente. Serán clave las imágenes registradas por una cámara de seguridad del Ministerio del Interior ubicada en esa esquina.

En la mañana de este sábado ocurrió otro accidente fatal en Las Piedras, Canelones: una mujer en moto chocó con un camión.

