Intendencia de Canelones valida unas 400 multas diarias aplicadas por los radares por excesos de velocidad

La Intendencia de Canelones valida unas 400 multas diarias aplicadas por los radares ubicados en el departamento.

El director de Tránsito de la comuna canaria, Alejandro Alberro, explicó cómo es el sistema de validación de las infracciones. El cinemómetro detecta el exceso de velocidad y eso pasa a un servidor, que verifica que la imagen cuente con todos los elementos requeridos.

Luego, el material es bajado a un validador, que es un agente de tránsito. Una vez validada la infracción, pasa a la publicación en el Diario Oficial. Transcurrido el plazo legal, al decimoprimer día, se cargan al Sucive y quedan vigentes.

"Para garantía del conductor y de la institución, cada imagen cuenta que un video en que se ve toda la secuencia de ese vehículo", indicó. Alberro dijo que las multas aplicadas a vehículos sin matrícula o con la chapa tapada son dadas de baja del sistema.

El director de Tránsito de Canelones aseguró que la generación de imágenes a través de los radares permitió detectar casos de vehículos con matrículas clonadas, cuyas multas fueron invalidadas.

Estimó que en promedio transcurridas las 72 horas hábiles de cometida la infracción estará disponible en la página web de la comuna canaria.

Alberro indicó que la aplicación de multas ha bajado un 40% desde que se colocaron los radares.