RECIBÍ EL NEWSLETTER
retorno

El presidente Orsi está de viaje hacia Uruguay desde Shanghái: así fue su visita a China

El mandatario culminó una agenda de seis días en China que incluyó reuniones con Xi Jinping, autoridades de gobierno, actividades con empresarios y visitas institucionales en Beijing y Shanghái.

Orsi y parte de la delegación oficial en la Gran Muralla China. Foto: Presidencia.

Orsi y parte de la delegación oficial en la Gran Muralla China. Foto: Presidencia.

El presidente Yamandú Orsi inició este sábado su regreso a Uruguay desde Shanghái, tras finalizar una visita oficial a China que se extendió desde el domingo 1.º de febrero y combinó actividades diplomáticas, institucionales, académicas y comerciales.

fotopresidencia-yamandu-orsi-en-china-gira
Foto: Presidencia. Yamandú Orsi en visita oficial en China.

Foto: Presidencia. Yamandú Orsi en visita oficial en China.

La agenda comenzó en Beijing con una visita al Museo de Historia del Partido Comunista de China, seguida por recorridos oficiales por la Gran Muralla, en el tramo Mutianyu, y la Ciudad Prohibida, junto a la delegación oficial y empresarial.

Orsi-Xi-Jinping-y-Lubetkin-foto-Presidencia-Uruguay-China
Canciller de Uruguay Mario Lubetkin saluda a Xi Jinping, acompañado del presidente Orsi. Foto: Presidencia.

Canciller de Uruguay Mario Lubetkin saluda a Xi Jinping, acompañado del presidente Orsi. Foto: Presidencia.

El martes 3 de febrero, en el marco del 38.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, Orsi participó de una cumbre presidencial bilateral en el Gran Salón del Pueblo. La jornada incluyó honores militares, saludo protocolar con el presidente Xi Jinping, ejecución de himnos, audiencia bilateral, firma de acuerdos y un banquete oficial. Ese mismo día, el mandatario realizó una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes Nacionales, visitó el Mausoleo de Mao y mantuvo audiencias con el primer ministro chino y con el presidente de la Asamblea Nacional Popular.

Foto: Presidencia. Yamandú Orsi diserta ante empresarios en China.
Seguí leyendo

Ante 170 empresarios chinos, Orsi buscó reforzar comercio e inversiones en el cierre de su gira
Camiseta-Uruguay-Orsi-en-China-mensaje
El mensaje que escribió Orsi en la camiseta de Uruguay. Foto: publicada en las redes sociales de Orsi y de la Presidencia.

El mensaje que escribió Orsi en la camiseta de Uruguay. Foto: publicada en las redes sociales de Orsi y de la Presidencia.

El miércoles, la delegación oficial visitó la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, donde Orsi se reunió con autoridades académicas y participó de una presentación ante estudiantes y docentes. También hubo actividades vinculadas a ciencia, tecnología y deporte, además de una ceremonia de firma de acuerdos en Diaoyutai. Por la tarde, la comitiva se trasladó en tren a Shanghái.

fotopresidencia-orsi-ante-empresarios-en-china
Foto: Presidencia. Yamandú Orsi diserta ante empresarios en China.

Foto: Presidencia. Yamandú Orsi diserta ante empresarios en China.

En paralelo, la delegación empresarial participó de un seminario organizado por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China sobre prioridades de inversión y del XV Plan Quinquenal, y mantuvo reuniones con el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura.

orsi-en-china

En Shanghái, el presidente visitó el puerto de la ciudad, mantuvo encuentros con autoridades locales y participó en actividades oficiales sobre el río Huangpu. El viernes 6 encabezó un seminario de promoción comercial e inversiones, coorganizado por Uruguay XXI y el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, ante más de 170 empresarios chinos. Ese día también participó de actividades en la Universidad Tongji, un almuerzo con la Unión de Exportadores y una recepción en su honor con presencia de delegaciones oficiales, empresariales y uruguayos residentes.

fotopresidencia-yamandu-orsi-en-china-dos
Foto: Presidencia. Yamandú Orsi en visita oficial en China.

Foto: Presidencia. Yamandú Orsi en visita oficial en China.

La visita concluyó este sábado 7 de febrero con la partida del presidente Orsi y la delegación oficial rumbo a Uruguay.

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, escribió: “Culmina una semana de trabajo intenso en China, con una agenda amplia que incluyó diálogo político al más alto nivel, acuerdos de cooperación, intercambio académico y trabajo conjunto con el sector empresarial. Uruguay reafirma así una estrategia de inserción internacional basada en vínculos sólidos, cooperación en ciencia y tecnología y generación de oportunidades concretas para el desarrollo. El desafío ahora es el seguimiento y la continuidad, para que estos encuentros se traduzcan en resultados para el país”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jdiazalmeida/status/2020115673670681036&partner=&hide_thread=false
Temas de la nota

Lo más visto

video
LA POLICÍA INVESTIGA

Un delincuente robó cerca de 70.000 dólares de un local de criptomonedas en la zona del Cordón
Joanicó y comercio

Joven en moto murió tras chocar con un ómnibus en un cruce con semáforos en La Unión
MUNICIPIO E

En marzo comenzará la distribución de contenedores intradomiciliarios en Carrasco y Malvín
BAJARON 40%

Intendencia de Canelones valida unas 400 multas diarias aplicadas por los radares por excesos de velocidad
Barrio sur y centro

Incidentes en el Desfile de Llamadas: un hombre apuñalado y otro detenido con un arma en la cintura

Te puede interesar

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en La Cruz de Carrasco.
Homicidio en montevideo

Un hombre fue asesinado en La Cruz de Carrasco: recibió 17 disparos
Orsi y parte de la delegación oficial en la Gran Muralla China. Foto: Presidencia.
retorno

El presidente Orsi está de viaje hacia Uruguay desde Shanghái: así fue su visita a China
Foto: Subrayado. Desfile de Llamadas por Isla de Flores.
Barrio sur y centro

Incidentes en el Desfile de Llamadas: un hombre apuñalado y otro detenido con un arma en la cintura

Dejá tu comentario