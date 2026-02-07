Incidentes en el Desfile de Llamadas: un hombre apuñalado y otro detenido con un arma en la cintura

Hubo incidentes en la madrugada de este sábado en el Barrio Sur y en el Centro de Montevideo mientras se desarrollaba el Desfile de Llamadas , informó la Policía. En uno de los episodios, un hombre fue apuñalado y permanece internado en estado grave, mientras que en otro punto la Policía detuvo a un joven que llevaba un arma de fuego cargada en la cintura.

El ataque con arma blanca ocurrió en Durazno y Martínez Trueba. La víctima fue herida en el pecho, asistida en el lugar por médicos en una ambulancia y trasladada al Hospital Maciel, donde quedó internada en el CTI.

En otro procedimiento, en Aquiles Lanza e Isla de Flores, la Policía observó desmanes entre personas que estaban en el desfile. Allí detuvo a un joven que llevaba un arma de fuego en la cintura.

Se le incautó una pistola marca Colt, calibre .45, con numeración limada, un cargador y siete municiones del mismo calibre. El hombre quedó detenido a disposición de la Justicia.

La noche del viernes se realizó una nueva edición del Desfile de Llamadas, que este año conmemora 70 años desde su primera organización oficial por parte de la intendencia, en febrero de 1956. El recorrido volvió a desarrollarse por la calle Isla de Flores, entre los barrios Sur y Palermo, con la participación de las comparsas de las Asociaciones de Negros y Lubolos.

Para la etapa del sábado 7 de febrero está prevista la participación de numerosas comparsas y organizaciones.