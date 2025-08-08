Una mujer murió atropellada por un auto mientras caminaba en una zona sin luz de Puntas de Manga

El lugar no tiene alumbrado público, ni vereda, reclaman vecinos. Foto: Subrayado. El lugar no tiene alumbrado público, ni vereda, reclaman vecinos.

Una peatona, aún sin identificar, fue atropellada por un auto, sobre las ocho de la noche de este jueves, en Don Pedro de Mendoza próximo a Carlos Linneo –barrio Puntas de Manga, Montevideo–.

El conductor del auto Fiat blanco, un joven de 23 años, dijo a la Policía que no vio a la mujer. Que ella caminaba de un lado a otro pero con la oscuridad del lugar, no pudo evitar atropellarla, consta de la información policial a la que accedió Subrayado.

La víctima quedó tirada en la calle y murió en el lugar. Según información primaria que maneja la Policía, vivía en la calle.

Vecinos dijeron a Subrayado que no hay alumbrado público en el lugar y, en la noche, es una zona muy oscura. Además, no hay vereda y los peatones deben circular por la calle, junto a los vehículos.

