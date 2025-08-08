RECIBÍ EL NEWSLETTER
noche del jueves

Una mujer murió atropellada por un auto mientras caminaba en una zona sin luz de Puntas de Manga

El accidente ocurrió a las ocho de la noche del jueves. El conductor del auto dijo que no vio a la mujer, que caminaba de un lado hacia el otro, por Don Pedro de Mendoza.

El lugar no tiene alumbrado público, ni vereda, reclaman vecinos.

Foto: Subrayado. El lugar no tiene alumbrado público, ni vereda, reclaman vecinos.

Foto: Subrayado. El lugar no tiene alumbrado público, ni vereda, reclaman vecinos.

Una peatona, aún sin identificar, fue atropellada por un auto, sobre las ocho de la noche de este jueves, en Don Pedro de Mendoza próximo a Carlos Linneo –barrio Puntas de Manga, Montevideo–.

El conductor del auto Fiat blanco, un joven de 23 años, dijo a la Policía que no vio a la mujer. Que ella caminaba de un lado a otro pero con la oscuridad del lugar, no pudo evitar atropellarla, consta de la información policial a la que accedió Subrayado.

La víctima quedó tirada en la calle y murió en el lugar. Según información primaria que maneja la Policía, vivía en la calle.

prision preventiva para la mujer de 27 anos que mato a un hombre de 92 con un golpe en la cabeza
Seguí leyendo

Prisión preventiva para la mujer de 27 años que mató a un hombre de 92 con un golpe en la cabeza

Vecinos dijeron a Subrayado que no hay alumbrado público en el lugar y, en la noche, es una zona muy oscura. Además, no hay vereda y los peatones deben circular por la calle, junto a los vehículos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ABOGADO DENUNCIA IRREGULARIDADES

Uruguayo deportado de Argentina: "Me separaron de mi familia, tengo 60 y no sé si me puedo levantar de vuelta"
POLICÍA CAMINERA

Ministerio del Interior informó la ubicación de sus cinco radares de control de velocidad en rutas nacionales
cuatro detenidos

Compraban autos con dólares falsos en Maldonado y fueron detenidos: en la vivienda encontraron uno de los vehículos
así fue el operativo

Quiso estafar a una mujer y lo arrestaron en la puerta del banco: le había pedido que retirara USD 25.000
MAURICIO SOSA

Arquitecto especialista en alturas afirmó que siniestros laborales se dan por "falta de capacitación" en seguridad

Te puede interesar

Carolina Cosse dijo que el Partido Nacional tiene graves problemas internos, y que se abuchean entre ellos video
VICEPRESIDENTA

Carolina Cosse dijo que "el Partido Nacional tiene graves problemas internos", y que "se abuchean entre ellos"
Blancos responden a Cosse: Es una gastadora compulsiva de plata ajena, todo lo que toca lo funde, dijo Javier García video
POLÉMICA COSSE-PARTIDO NACIONAL

Blancos responden a Cosse: "Es una gastadora compulsiva de plata ajena, todo lo que toca lo funde", dijo Javier García
Incautaron una escopeta y municiones en una encomienda postal enviada del litoral a la frontera con Brasil
SEGUNDA INCAUTACIÓN EN LA SEMANA

Incautaron una escopeta y municiones en una encomienda postal enviada del litoral a la frontera con Brasil

Dejá tu comentario