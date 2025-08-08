Una peatona, aún sin identificar, fue atropellada por un auto, sobre las ocho de la noche de este jueves, en Don Pedro de Mendoza próximo a Carlos Linneo –barrio Puntas de Manga, Montevideo–.
Una mujer murió atropellada por un auto mientras caminaba en una zona sin luz de Puntas de Manga
El accidente ocurrió a las ocho de la noche del jueves. El conductor del auto dijo que no vio a la mujer, que caminaba de un lado hacia el otro, por Don Pedro de Mendoza.
El conductor del auto Fiat blanco, un joven de 23 años, dijo a la Policía que no vio a la mujer. Que ella caminaba de un lado a otro pero con la oscuridad del lugar, no pudo evitar atropellarla, consta de la información policial a la que accedió Subrayado.
La víctima quedó tirada en la calle y murió en el lugar. Según información primaria que maneja la Policía, vivía en la calle.
Seguí leyendo
Prisión preventiva para la mujer de 27 años que mató a un hombre de 92 con un golpe en la cabeza
Vecinos dijeron a Subrayado que no hay alumbrado público en el lugar y, en la noche, es una zona muy oscura. Además, no hay vereda y los peatones deben circular por la calle, junto a los vehículos.
Temas de la nota
Lo más visto
ABOGADO DENUNCIA IRREGULARIDADES
Uruguayo deportado de Argentina: "Me separaron de mi familia, tengo 60 y no sé si me puedo levantar de vuelta"
POLICÍA CAMINERA
Ministerio del Interior informó la ubicación de sus cinco radares de control de velocidad en rutas nacionales
cuatro detenidos
Compraban autos con dólares falsos en Maldonado y fueron detenidos: en la vivienda encontraron uno de los vehículos
así fue el operativo
Quiso estafar a una mujer y lo arrestaron en la puerta del banco: le había pedido que retirara USD 25.000
MAURICIO SOSA
Dejá tu comentario