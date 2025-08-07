Compraban autos con dólares falsos en Maldonado y fueron detenidos: en la vivienda encontraron uno de los vehículos

Dos personas fueron detenidas en Maldonado , en el marco de una investigación por estafas con dólares falsos.

Las averiguaciones se dieron luego de varias denuncias por personas que recibían billetes falsos al vender sus vehículos. Uno de los casos fue denunciado en diciembre en la Seccional 12ª de La Barra, por un hombre que recibió USD 4.000 que resultaron ser falsos. Se dio cuanta cuando intentó cambiarlos.

Luego, hubo al menos cuatro denuncias más en las que había sucedido un hecho similar. Los billetes falsos eran de la denominación de USD 100.

Uno de los sospechosos, el primero en ser identificado, es un hombre de 32 años, y fue localizado en Lascano, Rocha, ciudad en la que vive. Allí se lo detuvo este jueves, junto a una mujer de 22 años. Ninguno tiene antecedentes penales, tras un allanamiento.

La Policía incautó un vehículo que había sido adquirido a través de fraude, documentación de vehículos, dos balanzas de precisión, sustancia blanca, dinero y varios celulares.

Están a disposición de Fiscalía.