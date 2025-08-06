Prisión preventiva para la mujer de 27 años que mató a un hombre de 92 con un golpe en la cabeza

Le dieron prisión preventiva a la mujer de 27 años que mató con un golpe en la cabeza a un anciano de 92 años en Las Piedras. Fue imputada por homicidio y continúa la investigación.

La mujer, trabajadora sexual, se presentó el lunes ante la Policía en Las Piedras, y relató lo que ocurrió el sábado en la casa del hombre.

En su relato, contó que ese día de noche concurrió a la casa de la víctima en la calle Carmelo Colman esquina Alcides Cervieri, y que una vez finalizado el encuentro, el hombre se negó a pagarle y comenzó a agredirla. Entonces, la mujer tomó un hierro y lo golpeó en la cabeza. Reconoció que se hizo de 5.000 pesos que el hombre tenía en un bolsillo y se fue.

El lunes, tras escucharla, la Policía concurrió al domicilio y encontró al anciano muerto. Fuentes de Fiscalía informaron a Subrayado que la mujer, que no tenía antecedentes, concurría asiduamente a esa vivienda.

Temas de la nota cabeza

Las Piedras

mujer