El presidente Yamandú Orsi se reunió este martes con una delegación del PIT-CNT, encabezada por Marcelo Abdala, por la Rendición de Cuentas, entre otros temas, y volvieron a plantear el impuesto al 1% más rico.
"Estrictamente no se puede hablar de recorte", dijo Abdala sobre Rendición pero habló de "dilema" con el financiamiento
"El Poder Ejecutivo basó su Presupuesto en parámetros de crecimiento del PBI que no se han dado, y por ahora viene rechazando planteos que pretenden transformar el sistema tributario", dijo el sindicalista.
"Estrictamente no se puede hablar de recorte, pero hay un dilema presupuestal, porque el Poder Ejecutivo basó su Presupuesto Nacional en parámetros de crecimiento del Producto Bruto Interno que no se han dado, y por ahora viene rechazando planteos que pretenden transformar el sistema tributario del país, en el sentido de que el que tiene más, pague más", consideró el presidente de la central sindical, que cuestiona que no se lleve adelante el impuesto al patrimonio "de las personas físicas más ricas".
Para Abdala, esto plantea "un dilema", y que tiene que haber mayor eficacia tributaria contra "las formas de evasión", así como revisar el gasto fiscal de exoneraciones: "Hay determinadas necesidades establecidas en el Presupuesto, que están buenas, pero el asunto es cómo se financian".
Partido Independiente presentará demanda judicial para que OSE detenga construcción de represa en Casupá
Dejá tu comentario