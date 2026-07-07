Un hombre y una mujer murieron en su casa en Fray Bentos por inhalación de monóxido de carbono

Al llegar la policía, encontraron en una finca de la ciudad a un hombre de 70 años ya muerto y a una mujer de 57 años con escasos signos vitales.

"Tomó conocimiento la central telefónica de la Jefatura de una persona que no había sido vista el fin de semana por parte de familiares, se concurre al lugar junto con los mismos, la finca se encontraba cerrada por dentro, por lo que se procede a la rotura de un vidrio para el ingreso, constatando que en el interior se encontraban dos personas", indicó el jefe de Policía de Río Negro, Williams García.

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Respecto a la mujer, dijo que se encontraba "con signos vitales, pero con un diálogo errático que demostraban que estaba en malas condiciones, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia, que trasladó a la femenina al hospital donde fallece".

El jefe detalló que en la escena no constataron alteración del orden de la casa, pero que sí se vio una garrafa "con una olla con restos de comida seca, que daba la impresión de que había hecho su ebullición completa, y la carga completa de la garrafa que estaba terminada con el grifo abierto".