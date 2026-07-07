Un hombre fue herido de bala en la noche de este martes en el barrio Marconi, en la zona de Las Acacias.
Un hombre fue herido de bala en el Marconi y derivado grave a la policlínica de Capitán Tula
Información primaria indica que en la escena quedaron seis vainas.
Información primaria indica que la Policía lo derivó en estado grave a la policlínica de Capitán Tula.
El herido cuenta con antecedentes penales.
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En la escena quedaron varias vainas; trabaja personal de Policía Científica.
Varias reparticiones de La Policía trabajan en dicho barrio para el control de la inseguridad.
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