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ZONA DE LAS ACACIAS

Un hombre fue herido de bala en el Marconi y derivado grave a la policlínica de Capitán Tula

Información primaria indica que en la escena quedaron seis vainas.

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Un hombre fue herido de bala en la noche de este martes en el barrio Marconi, en la zona de Las Acacias.

Información primaria indica que la Policía lo derivó en estado grave a la policlínica de Capitán Tula.

El herido cuenta con antecedentes penales.

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En la escena quedaron varias vainas; trabaja personal de Policía Científica.

Varias reparticiones de La Policía trabajan en dicho barrio para el control de la inseguridad.

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