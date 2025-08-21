Una mujer fue imputada por hurto tras allanamientos en Cruz de Carrasco por el crimen del exjuez Delfino

Una mujer fue imputada este jueves como coautora de un delito de hurto especialmente agravado y se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva por 90 días. La imputación se dio en el marco de los allanamientos realizados en las últimas horas en la Cruz de Carrasco por la investigación del asesinato del exabogado y exjuez Luis Delfino.

La Fiscalía de Homicidios de 4º turno, a cargo de la fiscal Adriana Edelman por subrogación de Andrea Naupp, dispuso el cese de detención con respecto a otra persona que estaba detenida por la indagatoria del caso.

El director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, indicó este jueves que de los allanamientos realizados en Cruz de Carrasco se incautaron celulares que están siendo periciados. La investigación de la fiscal y del Departamento de Homicidios de la Policía continúa con el objetivo de aclarar el homicidio de Delfino, cuyo cráneo y otras partes de su cuerpo fueron hallados el 11 de agosto en el baúl de su auto incendiado, próximo a Flor de Maroñas. Tenía un disparo en la cabeza.

En el marco de la investigación, los policías de Homicidios hicieron siete allanamientos este miércoles de mañana en la zona de pasajes de la Cruz de Carrasco, próximos a Antonio Pereira y Camino Oncativo. Allí, incautaron una pistola, municiones y detuvieron a un hombre y a una mujer.

La Policía fue a buscar evidencias para esclarecer tanto el caso del exjuez, como otros ocurridos en esa zona de Montevideo. La Guardia Republicana realizó el perímetro de seguridad pero, los efectivos no se movieron en todo el día del lugar, hasta la noche, según constató Subrayado.

Sobre las ocho de la noche, el operativo en los pasillos de La Cruz de Carrasco continuó y Policía Científica volvió a ir para realizar pruebas de luminol en busca de rastros de sangre, porque los investigadores buscan confirmar la hipótesis sobre que el exjuez fue asesinado en ese lugar y eventualmente trasladado su cuerpo y auto hacia el barrio Ideal, donde fue encontrado calcinado.