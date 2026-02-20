Cuatro hombres condenados y un adolescente al Inisa tras los allanamientos realizados en el barrio Corfrisa

Cuatro hombres de 18, 25, 26 y 29 años fueron condenados en procesos abreviados por suministro de sustancias estupefacientes y uno de ellos además por tráfico interno de armas y municiones tras ser detenidos en allanamientos realizados el jueves por la Policía en el barrio Corfrisa de Las Piedras . Las penas son de 2 años de prisión.

Además, un adolescente de 14 años fue imputado por tráfico y tenencia de armas de fuego en espacios públicos e irá a dependencias del Inisa como medida socioeducativa preventiva.

Efectivos de la Brigada Departamental Antidrogas de Canelones, el Departamento de Homicidios, la Guardia Republicana y unidades de Aviación Policial realizaron un procedimiento policial con varios allanamientos en el barrio para dar con los autores del doble homicidio de dos hombres de 39 y 44 años, ocurrido el 10 de febrero, y desarticular bocas de venta de drogas.

En total, siete personas permanecían detenidas a disposición de la fiscal de Las Piedras, Bárbara Zapater, incluido un adolescente de 17 años que lo buscaron durante un allanamiento en el Cerro de Montevideo, pero se entregó este viernes en la Fiscalía. Es indagado por su participación en el doble homicidio.

El doble homicidio.

El doble homicidio ocurrió sobre las seis de la mañana del martes 10 de febrero en Continuación 25 de Mayo esquina Pasaje 8, en el barrio Corfrisa de Las Piedras. Las víctimas fueron dos hombres de 39 y 44 años; uno de ellos recibió una decena de disparos.

Ambos cuerpos quedaron tendidos en la calle y uno de los hombres tenía un casco colocado en la cabeza. En la escena, que fue periciada por Policía Científica, se incautaron seis casquillos y cuatro cartuchos calibre 9 mm, supo entonces Subrayado.

La Policía encontró restos de disparo de arma de fuego en ambas manos de las víctimas, lo que indica que también dispararon.

Los dos hombres tenían antecedentes penales y habían estado en prisión. El de 39 años registraba siete antecedentes por delitos vinculados a drogas, homicidio, lesiones personales y receptación, y se encontraba requerido por un hurto en Las Piedras. El de 44 años tenía 12 antecedentes por estafa, hurto, receptación y drogas.