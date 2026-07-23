Una mujer fue condenada por vender un piojicida casero que dejó a una niña internada en CTI durante varios días

Una mujer fue condenada por vender un piojicida casero que provocó la internación de una niña de 9 años en el CTI. La investigación determinó que el preparado contenía sustancias potencialmente peligrosas para la salud.

El caso ocurrió en julio de 2025 en Florida. Según la investigación, la madre de la menor compró en una peluquería un producto llamado “Piojisal”, elaborado por la ahora condenada.

Tras aplicárselo a su hija, la niña comenzó a presentar síntomas de intoxicación. Aunque el producto fue retirado de inmediato, debió ser asistida en un sanatorio y posteriormente trasladada al hospital policial de Montevideo, donde permaneció 48 horas en terapia intensiva.

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Las pericias realizadas por Policía Científica determinaron que el preparado contenía ciflutrina y diazinón, sustancias utilizadas para el control de plagas y cuyo uso puede generar efectos adversos para la salud. La Fiscalía entendió que la internación configuró una lesión personal derivada de la exposición al producto.

Durante la investigación, la mujer reconoció que fabricaba y comercializaba el producto desde 2005 y que lo fraccionaba para su venta en pequeños envases.

Mediante un proceso abreviado aceptó su responsabilidad y fue condenada por fabricar sustancias terapéuticas sin autorización y por lesiones personales.

La pena impuesta fue de 20 meses de prisión, que cumplirá en régimen de libertad a prueba. Además, deberá realizar trabajo comunitario, cumplir prisión domiciliaria nocturna durante cinco meses, presentarse semanalmente ante la Policía y no podrá comercializar productos que no cuenten con la autorización del Ministerio de Salud Pública.