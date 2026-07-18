Fuerte temporal en Salto dejó una mujer fallecida y destrozos en la ciudad, con techos, árboles y columnas caídas

Un fuerte temporal de viento y lluvia causó destrozos en la ciudad de Salto durante la madrugada de este sábado, y provocó la muerte de una mujer, informa el corresponsal de Subrayado Hugo Lemos.

Bomberos confirmó el fallecimiento de la mujer, que iba en moto cuando fue golpeada por chapas que volaron con el viento, según la información obtenida este sábado de mañana.

"La persona fallecida fue una femenina mayor de edad que circulaba en motocicleta cuando colisionó con chapas desprendidas por la acción del viento, sufriendo una lesión craneal que le provocó el fallecimiento en el lugar", indica el informe oficial de la Dirección Nacional de Bomberos, y agrega: "Personal policial realizó las actuaciones correspondientes y procedió al retiro de la víctima , quedando el hecho bajo la órbita de las autoridades competentes".

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Los bomberos acudieron a decenas de llamados de emergencia y este sábado de mañana siguen en las tareas de asistencia en varias zonas de Salto, junto a la Policía y funcionarios de la Intendencia.

Los reportes a los que accedió Subrayado y las imágenes compartidas en redes sociales dan cuenta de decenas de árboles caídos, voladura de techos y caída de columnas del alumbrado público, todo lo que a su vez causó daños en viviendas y vehículos.

Poco antes de las 3 AM de este sábado el Instituto Uruguayo de Meteorología publicó una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas para gran parte del litoral y norte del país, incluido el departamento de Salto.