Un hombre de 50 años con antecedentes penales fue asesinado en Toledo

Foto: Subrayado.

La Policía de Canelones investiga el homicidio de un hombre de 50 años, poseedor de antecedentes penales, ocurrido este viernes de tarde en Toledo.

El hecho sucedió en calle La Capilla casi el arroyo Carrasco, en el barrio 2020 de esa ciudad del departamento.

Personal de Policía Científica trabaja en la escena junto con el Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones para establecer las causas de la muerte y los responsables del hecho.

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