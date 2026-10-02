Choque entre dos motos en Ejido y Uruguay con semáforos apagados y tránsito complicado. Foto: Marcela Demora.

Un choque entre dos motos en la esquina de Ejido y Uruguay complicó el tránsito en la zona este viernes de mañana, donde además los semáforos estaban apagados y no había control por parte de inspectores de la Intendencia de Montevideo.

Todo esto llevó a que el tránsito en esa zona del Centro de Montevideo estuviera varias horas complicado, muy lento, circulando por un solo carril delimitado con una cinta amarilla.

Las motos quedaron tiradas en el lugar a la espera de la información sobre el estado de salud de los dos conductores, que de acuerdo a información primaria, sufrieron heridas pero no de gravedad.

En el lugar solo había un móvil policial que custodiaba las motos, informó el móvil en vivo del programa Arriba Gente de Canal 10.

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