Un choque entre dos motos en la esquina de Ejido y Uruguay complicó el tránsito en la zona este viernes de mañana, donde además los semáforos estaban apagados y no había control por parte de inspectores de la Intendencia de Montevideo.
Choque entre dos motos en Ejido y Uruguay con semáforos apagados y tránsito complicado
El choque entre las dos motos ocurrió en la mañana de este viernes. Durante varias horas no hubo control de inspectores, solo presencia policial para custodiar las motos.
Todo esto llevó a que el tránsito en esa zona del Centro de Montevideo estuviera varias horas complicado, muy lento, circulando por un solo carril delimitado con una cinta amarilla.
Las motos quedaron tiradas en el lugar a la espera de la información sobre el estado de salud de los dos conductores, que de acuerdo a información primaria, sufrieron heridas pero no de gravedad.
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En el lugar solo había un móvil policial que custodiaba las motos, informó el móvil en vivo del programa Arriba Gente de Canal 10.
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