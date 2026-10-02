RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN EL CENTRO DE MONTEVIDEO

Choque entre dos motos en Ejido y Uruguay con semáforos apagados y tránsito complicado

El choque entre las dos motos ocurrió en la mañana de este viernes. Durante varias horas no hubo control de inspectores, solo presencia policial para custodiar las motos.

Choque entre dos motos en Ejido y Uruguay con semáforos apagados y tránsito complicado. Foto: Marcela Demora.

Choque entre dos motos en Ejido y Uruguay con semáforos apagados y tránsito complicado. Foto: Marcela Demora.

Un choque entre dos motos en la esquina de Ejido y Uruguay complicó el tránsito en la zona este viernes de mañana, donde además los semáforos estaban apagados y no había control por parte de inspectores de la Intendencia de Montevideo.

Todo esto llevó a que el tránsito en esa zona del Centro de Montevideo estuviera varias horas complicado, muy lento, circulando por un solo carril delimitado con una cinta amarilla.

Las motos quedaron tiradas en el lugar a la espera de la información sobre el estado de salud de los dos conductores, que de acuerdo a información primaria, sufrieron heridas pero no de gravedad.

cuento del tio: detuvieron a una mujer y buscan a dos hombres que se llevaron joyas y mas de $ 570.000
Seguí leyendo

Cuento del tío: detuvieron a una mujer y buscan a dos hombres que se llevaron joyas y más de $ 570.000

En el lugar solo había un móvil policial que custodiaba las motos, informó el móvil en vivo del programa Arriba Gente de Canal 10.

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN UNA OBRA EN EL CENTRO

Bomberos rescataron a un trabajador que cayó desde dos metros de altura luego de que un muro cediera sobre él
MONTEVIDEO

Taxista ayudaba a pasajera a descender y un delincuente le robó el vehículo: fue recuperado por el GPS
PENA DE MUERTE EN ESTADOS UNIDOS

Falla dos veces la primera ejecución de una mujer en 200 años en Tennessee, Estados Unidos
MONTEVIDEO

Retroexcavadora rompió un caño y se produjo una fuga de gas en el barrio Aguada; la situación fue controlada
SINIESTRO GRAVE

Una mujer fue atropellada por un camión en ruta 101, en cercanías del Aeropuerto de Carrasco

Te puede interesar

Integrante del clan Albín de Villa Española fue a prisión por homicidio
POR 150 DÍAS

Integrante del clan Albín de Villa Española fue a prisión por homicidio
El auto donde iba la familia, en el siniestro de tránsito de Florida. Foto: Emilio Rodríguez, Subrayado.
CINCO FALLECIDOS DE UNA FAMILIA

Tribunal de Apelaciones confirmó prisión preventiva para el imputado que chocó de atrás un auto y mató a una familia en Florida
Cuento del tío: detuvieron a una mujer y buscan a dos hombres que se llevaron joyas y más de $ 570.000
EN APARTAMENTO DE CARRASCO

Cuento del tío: detuvieron a una mujer y buscan a dos hombres que se llevaron joyas y más de $ 570.000

Dejá tu comentario