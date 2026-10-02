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MONTEVIDEO

Imputaron a seis personas por el secuestro de un ómnibus de UCOT y amenazas al conductor por parte de hinchas de Cerro

Aguardarán la investigación con arresto domiciliario y uso de tobillera electrónica por 150 días. El hecho ocurrió el 9 de agosto.

Uno de los detenidos en la investigación por amenazas al conductor de un ómnibus de UCOT por parte de hinchas de Cerro. Foto: Ministerio del Interior.

Uno de los detenidos en la investigación por amenazas al conductor de un ómnibus de UCOT por parte de hinchas de Cerro. Foto: Ministerio del Interior.

La Justicia imputó a los cinco hombres y una mujer que habían sido detenidos en el marco de la investigación por secuestro de un ómnibus y amenazas a un chofer de UCOT por parte de hinchas de Cerro.

La Fiscalía informó que las imputaciones son por asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de violencia privada agravada, uno como autor y los demás como coautores.

En todos los casos, la medida cautelar es arresto domiciliario con tobillera por 150 días. Solo pueden salir de sus domicilios para trabajar.

Uno de los detenidos en la investigación por amenazas al conductor de un ómnibus de UCOT por parte de hinchas de Cerro. Foto: Ministerio del Interior.
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Cinco hombres y una mujer detenidos por investigación de amenazas a conductor de ómnibus de UCOT por hinchas de Cerro

EL CASO

El 9 de agosto, hinchas de Cerro abordaron la unidad de UCOT y obligaron al chofer a conducir sin detenerse hasta el intercambiador Belloni.

Las detenciones se realizaron en varios allanamientos en viviendas de Cerro Norte, Casabó y Nuevo París, según el informe que publicó el Ministerio del Interior.

“Como resultado de los mismos se logró la detención de seis personas. Se trata de cinco hombres, tres de 22 años, uno de 34 y otro de 30, y una mujer de 20 años, todos sin antecedentes, además la incautación de una moto y de prendas vinculadas a la investigación”, dice el informe oficial al que accedió Subrayado. Ahora, todos fueron imputados.

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