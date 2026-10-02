La Policía de Salto encontró sin vida a Carlos Daniel Medina Rijo, el hombre de 59 años que se encontraba ausente de su domicilio desde las 15 horas del martes 29 de setiembre.
Encontraron sin vida a Carlos Daniel Medina Rijo, el hombre de 59 años ausente de su casa desde el martes
El miércoles, la Policía había hallado la camioneta en la que se desplazaba a unos 100 kilómetros de la ciudad de Salto, en las inmediaciones de Puntas de Valentín, al costado del camino.
La Jefatura salteña había emitido un pedido de colaboración a la población para dar con el paradero del conocido arquitecto.
El hombre se desplazaba en una camioneta marca Renault Kangoo de color gris fue encontrado en la tarde del miércoles 30 de setiembre a unos 100 kilómetros de la ciudad de Salto, en las inmediaciones de Puntas de Valentín, al costado del camino.
Seguí leyendo
Un hombre se atrincheró en una casa y amenazó con herir a su hija bebé: fue detenido tras cuatro horas de negociación
Tras esto, la Policía y los familiares de Medina intensificaron la búsqueda por los alrededores y en la tarde de este viernes encontraron su cuerpo.
Temas de la nota
Lo más visto
MONTEVIDEO
Taxista ayudaba a pasajera a descender y un delincuente le robó el vehículo: fue recuperado por el GPS
EN UNA OBRA EN EL CENTRO
Bomberos rescataron a un trabajador que cayó desde dos metros de altura luego de que un muro cediera sobre él
"me tomó mucho de sorpresa"
Sanguinetti cuestionó la designación de Marcos Carámbula como embajador en Palestina: "Yo lo veo mal"
MONTEVIDEO
Retroexcavadora rompió un caño y se produjo una fuga de gas en el barrio Aguada; la situación fue controlada
CINCO FALLECIDOS DE UNA FAMILIA
Dejá tu comentario