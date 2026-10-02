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SALTO

Encontraron sin vida a Carlos Daniel Medina Rijo, el hombre de 59 años ausente de su casa desde el martes

El miércoles, la Policía había hallado la camioneta en la que se desplazaba a unos 100 kilómetros de la ciudad de Salto, en las inmediaciones de Puntas de Valentín, al costado del camino.

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La Policía de Salto encontró sin vida a Carlos Daniel Medina Rijo, el hombre de 59 años que se encontraba ausente de su domicilio desde las 15 horas del martes 29 de setiembre.

La Jefatura salteña había emitido un pedido de colaboración a la población para dar con el paradero del conocido arquitecto.

El hombre se desplazaba en una camioneta marca Renault Kangoo de color gris fue encontrado en la tarde del miércoles 30 de setiembre a unos 100 kilómetros de la ciudad de Salto, en las inmediaciones de Puntas de Valentín, al costado del camino.

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Tras esto, la Policía y los familiares de Medina intensificaron la búsqueda por los alrededores y en la tarde de este viernes encontraron su cuerpo.

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