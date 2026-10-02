Policía detuvo a un joven requerido por disparos y tras allanar su casa encontró varias armas y municiones

Un joven de 23 años, con antecedentes penales y requerido por disparos de arma de fuego, fue detenido con un arma de fuego este viernes en un procedimiento policial en la zona del Cerro.

Policías que recorrían la zona vieron a una persona en un auto en actitud sospechosa y al detenerlo para su identificación, confirmaron que estaba requerido por disparos de arma de fuego, cuyos videos se viralizaron en redes sociales.

Tras su detención, la Fiscalía y la Policía resolvió profundizar en el caso y allanar la casa del joven, así como otras viviendas relacionadas con él, en el límite entre el Cerro y el barrio Cotravi, en el oeste de Montevideo.

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En los allanamientos, los efectivos del Área de Investigaciones de la Zona Operacional IV incautaron armas cortas y largas, que ahora serán pericias por personal de Policía Científica para relacionadas con hechos delictivos en la zona.

De acuerdo a la información primaria a la que accedió Subrayado, se incautó un arma larga tipo fusil y cuatro pistolas, además de cargadores extensibles. También, fueron detenidas más personas que quedarán a disposición de la Fiscalía de Flagrancia.