Un joven de 23 años, con antecedentes penales y requerido por disparos de arma de fuego, fue detenido con un arma de fuego este viernes en un procedimiento policial en la zona del Cerro.
Policía detuvo a un joven requerido por disparos y tras allanar su casa encontró varias armas y municiones
Un arma larga tipo fusil y cuatro pistolas, además de cargadores extensibles fueron incautadas, de acuerdo a la información del caso. También, fueron detenidas más personas que quedarán a disposición de Fiscalía.
Policías que recorrían la zona vieron a una persona en un auto en actitud sospechosa y al detenerlo para su identificación, confirmaron que estaba requerido por disparos de arma de fuego, cuyos videos se viralizaron en redes sociales.
Tras su detención, la Fiscalía y la Policía resolvió profundizar en el caso y allanar la casa del joven, así como otras viviendas relacionadas con él, en el límite entre el Cerro y el barrio Cotravi, en el oeste de Montevideo.
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En los allanamientos, los efectivos del Área de Investigaciones de la Zona Operacional IV incautaron armas cortas y largas, que ahora serán pericias por personal de Policía Científica para relacionadas con hechos delictivos en la zona.
De acuerdo a la información primaria a la que accedió Subrayado, se incautó un arma larga tipo fusil y cuatro pistolas, además de cargadores extensibles. También, fueron detenidas más personas que quedarán a disposición de la Fiscalía de Flagrancia.
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