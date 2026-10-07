Una mujer de 37 años fue atropellada este miércoles al mediodía cuando cruzaba la calle en 21 de Setiembre y Luis de la Torre.
Una mujer fue atropellada en 21 de Setiembre y Luis de la Torre al cruzar la calle
La mujer de 37 años fue trasladada a un centro de salud. Fue atropellada por una camioneta que dobló a la izquierda desde Luis de la Torre para tomar 21 de Setiembre. Ambos cruzaban con verde.
Según la información policial primaria obtenida por un equipo de Subrayado en el lugar, la camioneta circulaba por Luis de la Torre y con el semáforo en verde dobla a la izquierda para tomar 21 de Setiembre hacia el norte.
La mujer cruzaba la calle, también con la luz verde, de acuerdo a la información que manejan las autoridades en el lugar. Fue trasladada a un centro de salud en ambulancia.
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