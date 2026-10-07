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EN CRUCE CON SEMÁFOROS

Una mujer fue atropellada en 21 de Setiembre y Luis de la Torre al cruzar la calle

La mujer de 37 años fue trasladada a un centro de salud. Fue atropellada por una camioneta que dobló a la izquierda desde Luis de la Torre para tomar 21 de Setiembre. Ambos cruzaban con verde.

El accidente en 21 de Setiembre y Luis de la Torre. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

El accidente en 21 de Setiembre y Luis de la Torre. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

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Una mujer de 37 años fue atropellada este miércoles al mediodía cuando cruzaba la calle en 21 de Setiembre y Luis de la Torre.

Según la información policial primaria obtenida por un equipo de Subrayado en el lugar, la camioneta circulaba por Luis de la Torre y con el semáforo en verde dobla a la izquierda para tomar 21 de Setiembre hacia el norte.

La mujer cruzaba la calle, también con la luz verde, de acuerdo a la información que manejan las autoridades en el lugar. Fue trasladada a un centro de salud en ambulancia.

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