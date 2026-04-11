Una mujer de 30 años fue apuñalada por otra tras una pelea en la vía pública en Maldonado.
Una mujer en estado delicado tras ser apuñalada por otra en la vía pública en Maldonado
Ocurrió en Lavalleja y Batlle y Ordóñez. La Policía investiga el hecho mientras la víctima permanece internada.
El hecho es investigado por la Policía, que encontró a la víctima con heridas de arma blanca y abundante sangrado en la calle Lavalleja esquina Batlle y Ordóñez.
Los efectivos fueron al lugar tras una denuncia por una pelea entre dos mujeres sobre las 8:07 de la mañana de este sábado.
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La víctima permanece internada en estado delicado.
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