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POLICÍA INVESTIGA

Una mujer en estado delicado tras ser apuñalada por otra en la vía pública en Maldonado

Ocurrió en Lavalleja y Batlle y Ordóñez. La Policía investiga el hecho mientras la víctima permanece internada.

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Una mujer de 30 años fue apuñalada por otra tras una pelea en la vía pública en Maldonado.

El hecho es investigado por la Policía, que encontró a la víctima con heridas de arma blanca y abundante sangrado en la calle Lavalleja esquina Batlle y Ordóñez.

Los efectivos fueron al lugar tras una denuncia por una pelea entre dos mujeres sobre las 8:07 de la mañana de este sábado.

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