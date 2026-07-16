Advertencia amarilla del Inumet por tormentas puntualmente fuertes

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publica este jueves de mañana una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes que abarca a una zona del litoral, norte y parte del centro del país, (ver mapa). Se actualiza a la hora 11.

“Un frente cálido comienza a afectar el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes”, dice Meteorología.

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Artigas: Baltasar Brum, Diego Lamas y Sequeira.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, Carlos Reyles, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Pueblo de Álvarez y San Jorge.

Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Gallinal, Guayabos, Guichón, Merinos y Tambores.

Río Negro: Sarandí de Navarro.

Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Rincón de Valentín, San Antonio, Saucedo y Termas del Arapey.

Tacuarembó: Achar, Arerunguá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví y Tambores.