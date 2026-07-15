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Homicidio en Conciliación: encontraron el auto utilizado para el crimen en una casa y hay un detenido

El detenido pretendía subir a un taxi cuando fue interceptado por la Policía. La casa donde el auto estaba guardado es en el barrio Belvedere.

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Hubo avances en la investigación por el crimen en el barrio Conciliación, donde un hombre de 31 años fue asesinado y su hermano de 38 fue herido de gravedad. Ocurrió al mediodía de este miércoles. Hay un detenido.

La víctima estaba sentada en la vereda, cuando le dispararon desde un auto y se dieron a la fuga.

Más tarde, la Policía ubicó dentro de un garaje la camioneta en la que se trasladaban los delincuentes que dispararon contra los dos hermanos.

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Personal del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos trabaja en el caso y pudo dar con la dirección en el barrio Belvedere.

Lo observaron salir e ingresar a la misma casa. Se estaba por tomar un taxi cuando fue interceptado por personal del Departamento de Homicidios y le incautaron un arma.

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