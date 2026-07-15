Hubo avances en la investigación por el crimen en el barrio Conciliación, donde un hombre de 31 años fue asesinado y su hermano de 38 fue herido de gravedad. Ocurrió al mediodía de este miércoles. Hay un detenido.
Homicidio en Conciliación: encontraron el auto utilizado para el crimen en una casa y hay un detenido
El detenido pretendía subir a un taxi cuando fue interceptado por la Policía. La casa donde el auto estaba guardado es en el barrio Belvedere.
La víctima estaba sentada en la vereda, cuando le dispararon desde un auto y se dieron a la fuga.
Más tarde, la Policía ubicó dentro de un garaje la camioneta en la que se trasladaban los delincuentes que dispararon contra los dos hermanos.
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Personal del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos trabaja en el caso y pudo dar con la dirección en el barrio Belvedere.
Lo observaron salir e ingresar a la misma casa. Se estaba por tomar un taxi cuando fue interceptado por personal del Departamento de Homicidios y le incautaron un arma.
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