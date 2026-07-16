MSP anunció vacunación contra meningococo a alumnos de la Escuela 102 y del Jardín 374 que funciona al lado

Serán vacunados todos los niños de la escuela y el jardín de infantes.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció que vacunará contra el meningococo a todos los alumnos de la Escuela N° 102 Juana de Ibarbourou y del jardín de infantes 374 que funciona al lado, en el barrio Ituzaingó de Montevideo.

La decisión fue comunicada este jueves de mañana durante una reunión informativa realizada en el centro educativo , de la que participaron autoridades del MSP, familiares de alumnos y docentes. Según transmitieron representantes del MSP, la vacunación comenzará desde la próxima semana debido a que, al momento, no se cuenta con las dosis necesarias, supo Subrayado.

El encuentro fue convocado tras la muerte de una alumna de quinto año que contrajo meningococo y luego de que varias familias manifestaran preocupación por la información recibida sobre el caso.

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La reunión tuvo como objetivo explicar las características de la enfermedad, responder consultas y brindar tranquilidad a la comunidad educativa. Según constató Subrayado, participaron tres representantes del MSP y el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani.

La niña había sido internada el domingo y falleció en la madrugada del miércoles. Desde Primaria y el MSP señalaron que se actuó de acuerdo con los protocolos sanitarios establecidos para estos casos.

Antes, otra alumna de la escuela contrajo meningococo y se recuperó.

Teniendo en cuenta los dos casos, en menos de tres meses, las autoridades resolvieron vacunar a todos los alumnos, explicó la ministra de Salud, Cristina Lustemberg.

Ministra de Salud explica por qué decidieron vacunar contra el meningococo a todos los niños y niñas de la escuela 102: "Porque es el segundo caso. En ese centro hay un aumento inusual de casos. No es brote pero hubo dos casos", dice Cristina Lustemberg.

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Tras confirmarse el último caso, las autoridades afirmaron que aplicaron las medidas de profilaxis previstas para este tipo de situaciones, dirigidas a las personas que mantuvieron contacto estrecho con la niña.

La directora general de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, explicó que la estudiante fallecida no tuvo contacto con alumnos del turno vespertino, por lo que las clases pudieron retomarse con normalidad.

Por su parte, la consejera de la ANEP, Daysi Iglesias, sostuvo que “este desenlace es motivo de angustia para todos” y aseguró que “el protocolo sanitario se cumplió rápidamente y en su totalidad”. Además, informó que desde este jueves comenzó a implementarse el programa Escuelas Saludables en el centro educativo.