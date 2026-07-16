Hubo cinco homicidios en los últimos tres días; en el Cerro, Borro, Conciliación y Marconi

Entre el lunes y el miércoles hubo cinco homicidios en Montevideo, en los barrio Cerro, Borro, Conciliación y Marconi. Tres de estos cinco homicidios ocurrieron el miércoles, de madrugada, al mediodía y de tarde.

El lunes de tarde fue asesinado un joven de 21 años dentro de una barbería en la zona oeste del Cerro, el martes de tarde un hombre de 40 años que iba en bicicleta por el barrio Marconi recibió un impacto de bala cuando quedó en medio de un enfrentamiento a tiros entre delincuentes y la jornada del miércoles dejó los tres homicidios restantes: empezó con un hombre de 27 años asesinado de madrugada en el Borro, otro de 31 que fue atacado a tiros en el barrio Conciliación al mediodía, donde su hermano resultó herido, y de tarde volvió a ser noticia el barrio Marconi por un nuevo crimen.

Este último se registró a unos 400 metros del que ocurrió el martes. Fue en Pasaje H y Luis Bottaro. Allí un hombre de 34 años que tenía cuatro antecedentes penales recibió al menos un disparo en el pecho en una balacera que dejó 27 casquillos de bala calibre 9 mm esparcidos en la calle.

Seguí leyendo "Escuché una continuidad de tiros impresionante, 15 o 20": el relato de un vecino tras el quíntuple homicidio

La Policía tiene desplegado desde hace un mes y medio el operativo “Dominio” en el barrio Marconi que permitió durante los primeros días cortar con intensas balaceras de más de 100 disparos que se estaban registrando en el barrio. La zona vivió varias semanas de calma, según reportaron los vecinos.

Sin embargo, la violencia se recrudeció producto de un enfrentamiento entre bandas registrado en la misma zona donde ocurrieron los últimos homicidios, que están siendo investigados para dar con los responsables.

El ministro del Interior Carlos Negro reconoció esta semana que la cantidad de homicidios aumentó en el segundo trimestre del año (abril, mayo y junio), tras un primer trimestre en el que se había registrado un descenso. Las cifras preliminares del semestre enero – junio se conocerán en los próximos días.